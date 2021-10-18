Úc đối diện với nguy cơ gia tăng các ca Covid-19 từ các biến thể mới ngay cả khi đã tiêm chủng 80% nếu mở cửa biên giới trở lại

Nếu biên giới của Úc được mở cửa trở lại khi các biến thể của Covid-19 vẫn đàn lây truyền cao ở các nước khác thì các đợt bùng phát lớn vẫn có thể xảy ra mặc dù đã có 80% người từ 16 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ.

Ngày 15/10 vừa qua, thủ hiến của bang New South Wales, ông Dominic Perrottet đã đưa ra thông báo rằng những người Úc từ nước ngoài trở về hoặc các du lịch đến Sydney sẽ không cần phải tự cách li tại khách sạn. Tuy vậy, thủ tướng Úc, ông Scott Morrison đã phản bác thông tin này và cho hay biên giới quốc tế chỉ được mở cửa cho công dân Úc và các thành viên gia đình của họ đã được tiêm phòng chứ không phải du khách, đồng thời nói rằng "chúng tôi không vội vàng". Thủ tướng Úc Scott Morrison đã phản bác thông tin này và cho hay biên giới quốc tế chỉ được mở cửa cho công dân Úc và các thành viên gia đình của họ đã được tiêm phòng - Ảnh: AFP Tiến sĩ Mark Hanly đến từ Trung tâm Nghiên cứu Dữ liệu lớn về Y tế tại Đại học New South Wales đã áp dụng các giả định khác nhau liên quan đến khả năng lây truyền, tốc độ sản xuất vaccine và quy mô mở cửa biên giới vào mô hình nghiên cứu của mình để xem tác động của các trường hợp nhiễm virus và số ca nhập viện.

Đối với các kịch bản giả định một biến thể có khả năng lây nhiễm tương tự biến thể Alpha, việc Úc mở cửa biên giới trở lại có thể kéo theo sự gia tăng việc lây truyền dịch bệnh ở địa phương nếu các biện pháp phòng ngừa chỉ dừng lại ở việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Tuy nhiên, theo Hanly và các đồng tác giả khác, số người nhập viện vì Covid-19 là rất thấp. Nhưng nếu đối tượng nghiên cứu là biến thể xâm nhập vào Úc có khả năng lây nhiễm cao tương tự như Delta, dù cho 80% người từ 16 tuổi trở lên đã tiêm phòng (64% dân cư Úc) thì việc mở cửa biên giới sẽ kéo theo sự gia tăng của nhiễm bệnh và cả nhập viện. Mô hình này cho thấy, các nhà hoạch định chính sách về hệ thống y tế và chính trị Úc nên nhận ra rằng việc tiêm chủng hàng loạt cũng khó có thể đạt được sự bảo vệ hoàn toàn dân cư khỏi Covid-19.

Đối với các kịch bản giả định một biến thể có khả năng lây nhiễm tương tự biến thể Alpha, việc Úc mở cửa biên giới trở lại có thể kéo theo sự gia tăng việc lây truyền dịch bệnh ở địa phương - Ảnh: The Guardian Chuyên gia kiểm soát truyền nhiễm của Đại học New South Wales và là thành viên của ủy ban cố vấn Tổ chức Y tế Thế giới, Giáo sư Mary-Louise McLaws cho biết, bà lo ngại với tuyên bố mở cửa biên giới mà thủ hiến của bang New South Wales, ông Dominic Perrottet công bố. McLaws cho biết, bà cảm thấy thoải mái với việc việc cách li tại khách sạn bị loại bỏ nhưng vẫn phải xét nghiệm những người Úc trở về xem có virus trước khi họ lên máy bay hay không và chỉ cho phép những người trở về có mẫu xét nghiệm âm tính mà thôi. Tuy nhiên, những người có mẫu xét nghiệm âm tính vẫn nên được xét nghiệm hàng ngày trong vòng 5 ngày tiếp theo kể từ khi xuống máy bay. Giáo sư Mary-Louise McLaws cho biết, bà lo ngại với tuyên bố mở cửa biên giới mà thủ hiến của bang New South Wales, ông Dominic Perrottet công bố - Ảnh: ABC News "Dù nguy cơ là rất nhỏ, bạn vẫn có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho những người chưa được tiêm chủng và bị suy giảm miễn dịch. Ngay cả những người đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có nguy cơ mang virus." - Bà McLaws nói.

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