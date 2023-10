Trong suốt thời gian xảy ra vụ việc, mặc dù nạn nhân có kêu cứu đến mức thảm thương nhưng tất cả các hành khách khác lại chọn làm ngơ sự việc, không một ai giúp đỡ cô.

Theo tờ NBC, sự việc kinh hoàng này xảy ra trên một chuyến tàu ở bang Pennsylvania, phía đông Hoa Kỳ vào lúc 11 giờ đêm ngày 13/10. Người phụ nữ đã bắt chuyến tàu này để trở về thị trấn Upper Darby thuộc quận Delaware cùng bang.

Người phụ nữ đã bị cưỡng hiếp khi lên tàu để trở về thị trấn Upper Darby thuộc quận Delaware - Ảnh: Asia One

Sau khi lên tàu hỏa, cô đã bị một gã đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp mặc cho xung quanh có kha khá hành khách. Tuy vậy trong suốt 8 phút vụ án xảy ra, mặc dù nạn nhân có kêu cứu nhưng tất cả các người xung quanh đều tỏ ra vô cảm.

May thay, sau đó một nhân viên nhà ga lên tàu và đã phát hiện vụ việc, sau đó báo cáo lại với cảnh sát địa phương. Theo đoạn clip được cắt ra từ camera an ninh trên tàu, Một số hành hành thậm chí còn chụp ảnh và quay phim lại sự việc mà không có ai thèm mảy may gọi điện báo cảnh sát.

Fiston Ngoy đã bị cảnh sát bắt giữ và giam tại nhà từ hạt Delaware - Ảnh: Asia One

Giám đốc sở cảnh sát địa phương, ông Timothy Bernhardt nói với tờ The Washington Post rằng, bản thân ông thấy vô cùng kinh sợ trước sự vô cảm của những hành khách trên tàu lúc đó.

“Tôi không biết phải nói gì. Trở thành nạn nhân của một tội ác như thế này là trải nghiệm kinh khủng. Tôi không biết chúng ta đang ở đâu trong một xã hội mà con người ta không thể giúp đỡ đồng loại lúc họ cần. Nếu bạn nhìn thấy chuyện gì đó kinh khủng như sự việc này, hãy lên tiếng” - ông Timothy Bernhardt chia sẻ.

Ngay sau đó, nghi phạm của vụ án được xác định là Fiston Ngoy và đã bị cảnh sát bắt giữ, giam tại nhà từ hạt Delaware với mức phí bảo lãnh là 180.000 USD, theo The New York Times.

