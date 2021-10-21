Biến thể phụ AY.4.2 của Delta có khả năng lây truyền nhanh hơn xuất hiện tại Hoa Kỳ

Thế giới 21/10/2021 12:18

Các quan chức y tế Hoa Kỳ đã tiết lộ vào hôm thứ Tư ngày 21/10 vừa qua rằng một biến thể phụ xuất phát từ Delta với khả năng lây lan nhanh đến chóng mặt tại Anh quốc vừa xuất hiện tại Mỹ.

Biến thể AY.4.2 hiện đang được theo dõi chặt chẽ tại Anh sau khi các quan chức y tế tại quốc gia này tiết lộ rằng có khả năng lây truyền nhanh hơn cả Delta từ 10 đến 15%. Biến thể mới phát hiện này được cho là có liên quan đến việc gia tăng các ca dương mắc Covid-19 trong thời gian qua tại Anh.

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Biến thể AY.4.2 hiện đang được theo dõi chặt chẽ tại Anh sau khi các quan chức y tế tiết lộ rằng có khả năng lây truyền nhanh hơn cả Delta từ 10 đến 15% - Ảnh: The Telegraph

Mới đây, trong cuộc họp giao ban về Covid-19 được tổ chức vào hôm thứ Tư ngày 20/10, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC Hoa Kỳ), Tiến sĩ Rochelle Walensky đã xác nhận rằng biến thể AY.4.2 đã được tìm thấy tại Mỹ.

Giám đốc CDC Hoa Kỳ còn cho biết thêm rằng, biến thể AY.4.2 làm "thu hút sự chú ý trong những ngày gần đây" không có mối liên hệ với bất kỳ cụm dịch nào trong nước Mỹ. Ngoài ra, Delta vẫn là biến thể "thống trị" tại quốc gia này.

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Giám đốc CDC Hoa Kỳ, Tiến sĩ Rochelle Walensky đã xác nhận rằng biến thể AY.4.2 đã được tìm thấy tại Mỹ - Ảnh: CNBC

"Đôi lúc, chúng tôi đã phát hiện ra người bệnh mang biến thể AY.4.2 nhưng nó chưa gây ra tầng suất gia tăng ca nhiễm hay ổ dịch nào cho đến thời điểm hiện nay. Ở thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh rằng biến thể phụ AY.4.2 này làm ảnh hưởng đến tác dụng của vaccine hoặc phương pháp điều trị Covid-19 hiện tại, chúng tôi cam đoan sẽ tiếp tục theo dõi thêm. Tại Mỹ, biến thể Delta vẫn là chủng phổ biến nhất với 99,7% các ca dương tính là do nó gây ra" - Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết.

Liên quan đến biến thể AY.4.2, cựu Ủy viên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Scott Gottlieb đã kêu gọi cần phải có một cuộc "nghiên cứu khẩn cấp" xem liệu biến thể phụ này của Delta có khả năng làm lây truyền nhanh hơn thật không hay chỉ là đang né tránh miễn dịch một phần.

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Dòng tweet gây chú ý của cựu Uỷ viên FDA Scott Gottlieb - Ảnh: Chụp màn hình

Trong một bài đăng trên tờ Financial Times của Anh, các chuyên gia cho biết biến thể AY.4.2 dường như có khả năng lây truyền cao hơn từ 10 đến 15% so với biến thể Delta. Các quan chức y tế của Anh đang trong quá trình theo dõi chặt chẽ biến thể này sau khi phát hiện ra 6% trường hợp nhiễm Covid-19 ở quốc gia này có liên quan đến AY.4.2. Tuy vậy, biến thể phụ này vẫn không bị xếp vào nhóm "đang được điều tra" hay "biến thể đáng lo ngại" tại quốc gia này.

Các chuyên gia cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy AY.4.2 sẽ trở thành biến thể "thống trị" và nó cũng không có khả năng sẽ làm thay đổi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở hiện tại.

Giám đốc của Oxford Vaccine Group, ông Andrew Pollard nói với BBC vào thứ Tư vừa qua: "Việc phát hiện ra các biến thể mới tất nhiên là rất quan trọng để theo dõi, nhưng không có nghĩa rằng biến thể mới đó sẽ là biến thể tiếp theo thay thế được sự "thống tị" Delta".

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Kết quả này được rút ra từ một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ từ tháng 6 đến tháng 9/2021.

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Từ khóa:   biến thể Delta biến thể phụ AY.4.2 Covid-19 tại Mỹ

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