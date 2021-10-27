Bức ảnh của năm: Bạn nên nghĩ kỹ trước khi phàn nàn về bất cứ điều gì về cuộc sống

Thế giới 27/10/2021 09:35

Một bức ảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm lớn lao này đã khơi gợi được rất nhiều cảm xúc của người xem. Nhờ vậy, nó đã giành được chiến thắng chung cuộc của một trong những cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới năm nay.

Bức ảnh xúc động và tràn đầy năng lượng sống về một người cha Syria chỉ có một chân đang nhấc bổng đứa con trai khuyết tật bẩm sinh của mình đã giành được giải thưởng cao nhất Best Picture of the Year 2021 (bức ảnh của năm 2021) tại Siena International Photo Awards (Cuộc thi Ảnh Quốc tế Siena).

Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Aslan đã giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi nhờ bức ảnh của anh ấy mang tên "The Hardship of Life" (tạm dịch: Cuộc sống gian khổ). Bức ảnh được chụp tại thị trấn Reyhanli, thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc khu vực giáp ranh biên giới với Syria.

buc anh cua nam 1
Bức ảnh 'Cuộc sống gian khổ' giành được chiến thắng chung cuộc, trở thành Bức ảnh của năm 2021 - Ảnh: India Times

Bức ảnh mà Aslan chụp được cũng chính là khoảnh khắc mà một người cha mất một bên chân đang nhấc bổng đứa con trai của mình lên không trung. Điều khiến người ta chú ý ở bức ảnh này chính là ngay cả cậu bé kia cũng bị khuyết tật 4 chi - một rối loạn bẩm sinh gây ra bởi thuốc mà mẹ của cậu bé đã uống khi mang thai cậu.

Giám đốc hình ảnh của Newsweek Japan, Kataoka Hideko - một trong những giám khảo của cuộc thi chia sẻ: "Dù cho người cha đang đứng rất bấp bênh chỉ với một bên chân, chúng ta vẫn có thể nhận thấy niềm vui đang lan tỏa trong bức ảnh này.

Trái tim tôi trong thoáng chốc đã được cứu rỗi bởi khoảnh khắc hạnh phúc mà hai cha con đang mang lại - thứ đã bị lu mờ bởi cuộc sống khó khăn mà họ đã, đang và sẽ phải đối mặt, một cái giá quá lớn mà chiến tranh đã để lại."

buc anh cua nam 2
Kataoka Hideko, một trong những giám khảo của cuộc thi cho biết, trái tim bà như được 'cứu rỗi' sau khi xem qua bức ảnh - Ảnh: Pride Photo

Siena International Photo Awards là cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia từ khắp mọi nơi trên thế giới và được chia thành 12 hạng mục: "Nhiếp ảnh đường phố", "Hành trình & Cuộc phiêu lưu", "Những khuôn mặt và nhân vật hấp dẫn", "Vẻ đẹp của thiên nhiên", "Động vật trong môi trường của chúng", "Kiến trúc & Không gian đô thị", "Thể thao hành động", "Phim tài liệu & phóng sự ảnh", "COVID-19", "Dành cho nhiếp ảnh gia dưới 20 tuổi", "Bảng phân cảnh" và "Video".

Các người mẫu ảnh Hong Kong bị tống tiền, lạm dụng tình dục như thế nào?

Các người mẫu ảnh Hong Kong bị tống tiền, lạm dụng tình dục như thế nào?

Nhiều người mẫu ảnh ở Hong Kong bị lạm dụng tình dục và tống tiền bởi những người đã chụp ảnh cho họ. Tuy vậy, họ vô cùng sợ phải lên tiếng vì điều này sẽ khiến họ mất việc, thậm chí bị xã hội xa lánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Bức ảnh của năm Siena International Photo Awards The Hardship of Life

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích