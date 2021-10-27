Bức ảnh của năm: Bạn nên nghĩ kỹ trước khi phàn nàn về bất cứ điều gì về cuộc sống

Một bức ảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại ẩn chứa những nỗi niềm lớn lao này đã khơi gợi được rất nhiều cảm xúc của người xem. Nhờ vậy, nó đã giành được chiến thắng chung cuộc của một trong những cuộc thi ảnh lớn nhất thế giới năm nay.

Bức ảnh xúc động và tràn đầy năng lượng sống về một người cha Syria chỉ có một chân đang nhấc bổng đứa con trai khuyết tật bẩm sinh của mình đã giành được giải thưởng cao nhất Best Picture of the Year 2021 (bức ảnh của năm 2021) tại Siena International Photo Awards (Cuộc thi Ảnh Quốc tế Siena). Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Aslan đã giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi nhờ bức ảnh của anh ấy mang tên "The Hardship of Life" (tạm dịch: Cuộc sống gian khổ). Bức ảnh được chụp tại thị trấn Reyhanli, thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc khu vực giáp ranh biên giới với Syria.

Bức ảnh 'Cuộc sống gian khổ' giành được chiến thắng chung cuộc, trở thành Bức ảnh của năm 2021 - Ảnh: India Times Bức ảnh mà Aslan chụp được cũng chính là khoảnh khắc mà một người cha mất một bên chân đang nhấc bổng đứa con trai của mình lên không trung. Điều khiến người ta chú ý ở bức ảnh này chính là ngay cả cậu bé kia cũng bị khuyết tật 4 chi - một rối loạn bẩm sinh gây ra bởi thuốc mà mẹ của cậu bé đã uống khi mang thai cậu. Giám đốc hình ảnh của Newsweek Japan, Kataoka Hideko - một trong những giám khảo của cuộc thi chia sẻ: "Dù cho người cha đang đứng rất bấp bênh chỉ với một bên chân, chúng ta vẫn có thể nhận thấy niềm vui đang lan tỏa trong bức ảnh này.

Trái tim tôi trong thoáng chốc đã được cứu rỗi bởi khoảnh khắc hạnh phúc mà hai cha con đang mang lại - thứ đã bị lu mờ bởi cuộc sống khó khăn mà họ đã, đang và sẽ phải đối mặt, một cái giá quá lớn mà chiến tranh đã để lại." Kataoka Hideko, một trong những giám khảo của cuộc thi cho biết, trái tim bà như được 'cứu rỗi' sau khi xem qua bức ảnh - Ảnh: Pride Photo Siena International Photo Awards là cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia từ khắp mọi nơi trên thế giới và được chia thành 12 hạng mục: "Nhiếp ảnh đường phố", "Hành trình & Cuộc phiêu lưu", "Những khuôn mặt và nhân vật hấp dẫn", "Vẻ đẹp của thiên nhiên", "Động vật trong môi trường của chúng", "Kiến trúc & Không gian đô thị", "Thể thao hành động", "Phim tài liệu & phóng sự ảnh", "COVID-19", "Dành cho nhiếp ảnh gia dưới 20 tuổi", "Bảng phân cảnh" và "Video".

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