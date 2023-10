Bức ảnh của năm: Bạn nên nghĩ kỹ trước khi phàn nàn về bất cứ điều gì về cuộc sống

Bức ảnh xúc động và tràn đầy năng lượng sống về một người cha Syria chỉ có một chân đang nhấc bổng đứa con trai khuyết tật bẩm sinh của mình đã giành được giải thưởng cao nhất Best Picture of the Year 2021 (bức ảnh của năm 2021) tại Siena International Photo Awards (Cuộc thi Ảnh Quốc tế Siena).

Nhiếp ảnh gia người Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmet Aslan đã giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi nhờ bức ảnh của anh ấy mang tên "The Hardship of Life" (tạm dịch: Cuộc sống gian khổ). Bức ảnh được chụp tại thị trấn Reyhanli, thành phố Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc khu vực giáp ranh biên giới với Syria.