Thác chảy ngược, xe tự leo dốc, người bay... 11 kỳ quan tự nhiên nơi luật hấp dẫn không tồn tại

Nếu chúng ta nhặt một chiếc bút trên bàn rồi đánh rơi nó thì sẽ không đời nào mà nó có thể bay lên được, điều này quả là hiển nhiên. Như vẫn có những nơi đặt biệt trên trái đất này lực hấp dẫn không hoạt động khiến một chiếc xe tự chạy lên dốc mà không cần động cơ, một thác nước chảy ngược lên cao hay một tảng đá nặng nhiều tấn bám chắc trên một vách đá cheo leo,... Dưới đây là một số địa địa trên thế giới mà không chịu tác động của lực hấp dẫn :

Được một nhóm các nhà khảo sát phát hiện vào năm 1939 và mở cửa đón khách vào năm 1940, bất kỳ ai đi bộ xung quanh "The Mystery Spot" đều ở trong trạng thái nghiêng như thể họ sẽ bị té ngã bất kỳ lúc nào. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ lời giải đáp nào cho hiện tượng này và địa điểm vẫn thu hút một lượng rất đông du khách ghé đến mỗi năm.

Địa điểm có tên là "The Mystery Spot" (tạm dịch: Địa điểm kỳ bí ) tọa lạc tại thành phố Santa Cruz, bàng California, Hoa Kỳ. Chỉ có đường kính khoảng 46 mét, nơi nằm ngay giữa rừng và là một trong những địa điểm bí ẩn nổi tiếng nhất nước Mỹ.

2. Thác nước ngược, Ấn Độ

Hiện tượng này được lý giải là do lực của gió ở dưới thác quá mạnh đã khiến nước bị thổi ngược lên trên - Ảnh: Whashot

Reverse waterfall hay còn được biết đến là "Thách ngược Nana Ghat" tọa lạc trên một dãy núi ở bang Maharashtra, gần bờ biển Konkan và cao nguyên Deccan. Với một vẻ đẹp hùng vĩ, được miêu tả hệt như tranh vẽ, khách du lịch khi ghé thăm nơi đây sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt diệu khi được chứng kiến tận mắt những giọt nước bay ngược lại lên trên. Tuy nhiên, điều này đã được lý giải là do lực của gió ở dưới thác quá mạnh đã khiến nước bị đẩy lại lên trên.

3. Dãy núi Aragats, Cộng hòa Armenia

Nằm ngay tại biên giới giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ, dãy núi Aragats còn được biết đến với khả năng "thổi bay" con người. Hàng nghìn du khách đã đến dãy núi này mỗi năm chỉ để chứng kiến hiện tượng phản trọng lực đáng kinh ngạc khi mà một chiếc xe hơi có thể tự leo dốc mà không cần có động cơ hay có người nào đẩy.

Chiếc xe này đã leo dốc trong tình trạng đã tắt máy và không cần ai đẩy - Ảnh: Daily Hunt

Nếu bạn tắt máy xe ngay dưới chân núi thì chiếc xe có thể tự động đi lên một cách chậm rãi, một con sông gần đó cũng có hiện tượng tương tự khi mà nước của nó cũng chảy lên cao. Trên các trang MXH, những người từng ghé đến đây cũng khẳng định họ cảm thấy dễ dàng khi đi lên thay vì đi xuống.

4. Oregon Vortex

Oregon Vortex là một căn nhà kỳ lạ nằm sâu trong rừng ở thành phố Gold Hill, bang Oregon, Hoa Kỳ. Trước khi có bất kỳ công trình nào được xây dựng, người Mỹ bản địa gọi đây là khu vực cấm, không nên lui tới. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có một loại trường lực dạng hình cầu đang tồn tại ở đây và được phân bố thành 2 nửa trên và dưới mặt đất, tạo thành một vòng xoáy lực khiến nhiều thứ kỳ lạ xảy ra tại đây.

Khách du lịch thường hay sử dụng các thiết bị đặc biệt để đo đạc nhằm mục đích chứng minh rằng không có mánh khóe nào đằng sau những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đây - Ảnh: Trip Advisor

Chính vì vậy, những vật dụng trong nhà này đều chịu tác động của loại lực kỳ lạ này, ví dụ cây chổi có thể tự mình đứng thẳng hay quả bóng có thể tự động lăn được trên mặt phẳng. Khách du lịch thường hay sử dụng các thiết bị đặc biệt để đo đạc nhằm mục đích chứng minh rằng không có mánh khóe nào đằng sau những hiện tượng kỳ lạ này.

5. The Mystery Spot, Michigan, Hoa Kỳ

Một "địa điểm kỳ bí" khác tại Hoa Kỳ nhưng lại nằm ở thành phố Saint Ignace, bang Michigan. Vào năm 1950, khi một nhóm người đến đây để thực hiện nghiên cứu, nhiều thiết bị của họ đã không thể hoạt động. Giá ba chân dùng để đỡ máy ảnh không thể đứng vững dù là trên mặt phẳng và cảm giác về độ cao luôn bị bóp méo.

Đứng ở nơi này, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một con tàu vũ trụ - Stignace

Sau vài ngày, nhóm nghiên cứu này đã khoanh vùng được có một khu vực rộng hơn 91 mét vuông mà ở đó lực hấp dẫn không hoạt động. Đứng ở nơi này, bạn sẽ có cảm giác như đang ở trong một con tàu vũ trụ.

6. Đồi Spook, Floria, Hoa Kỳ

Ngọn đồi này nổi tiếng nhờ việc những chiếc xe hơi khi đi qua đây nếu đỗ lại sẽ có thể tự mình leo dốc mà không cần phải khởi động máy xe - Ảnh: Internet

Ngọn đồi này nổi tiếng nhờ việc những chiếc xe hơi khi đi qua đây nếu đỗ lại sẽ có thể tự mình leo dốc mà không cần phải khởi động máy xe. Lý giải cho hiện tượng này, nhiều nhà khoa học đã cho rằng đây là một ngọn đồi từ tính được tạo ra từ các lớp đá vôi nằm sâu dưới đất từ 2 đến 3 triệu năm trước được hình thành khi mà mực nước biển cao hơn bây giờ rất nhiều.

7. Đập Hoover, Nevada, Hoa Kỳ

Nước bị gió mạnh thổi ngược lên trên - Ảnh: Cắt từ clip

Đập Hoover là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mỹ không chỉ vì phong cảnh xung quanh mà còn vì một điều khác khá kỳ thú. Khi đến thăm con đập cao 221,4 mét này, bạn hoàn toàn có thể tiến hành một thí nghiệm đơn giản là đổ nước ra từ một cái chai. Lúc này, nước trong chai sẽ không đổ xuống mà trào ngược lên trên và điều tương tự sẽ xảy ra nếu bạn ném một vật nhẹ xuống. Điều này được lý giải là do các luồng khí từ dưới đập thổi lên khiến những vật có trọng lượng nhẹ sẽ không bị rơi xuống đập.

8. "Tháp Quỷ", Wyoming, Hoa Kỳ

Khác với những địa điểm khác, sự "không trọng lực" ở đây được biết đến qua nguồn gốc của nơi này. Theo truyền thuyết của bộ lạc bản địa tại Mỹ Kiowa và Sioux Lakhota, có 2 cô gái bị gấu đuổi bắt nên đã leo lên một tảng đá, quỳ xuống và cầu nguyện đấng tối cao hãy cứu hộ. Nghe được lời kêu cứu của 2 cô gái, Đức Thánh lúc ấy đã cho tảng đá bay lên trên cao từ mặt đất để những con gấu không thể đuổi theo.

'Tháp Quỷ' gắn liền với một truyền thuyết cổ xưa của người Mỹ bản địa - Ảnh: Unsplash

Sau đó, 2 cô gái đã lên thiên đàng và trở thành chòm sao Pleiades. Những đường chạy dọc theo ngọn "Tháp Quỷ" được cho là vết cào mà những con gấu để lại khi cố gắng leo lên ngọn núi nhưng bất thành.

Những đường dọc chính là vết cào của con gấu khi cố gắng trèo lên 'Tháp Quỷ' - Ảnh minh họa: Internet

9. Chùa Kyaiktiyo, Myanmar

Chùa Kyaiktiyo hay còn được gọi là chùa Đá Vàng - một địa điểm hành hương Phật giáo nổi tiếng ở bang Mon, Myanmar. Tảng đá có đường kính 6 mét này được bọc bằng một lớp những lá vàng mỏng bởi chính tay những tín đồ Phật giáo nam ở đây. Tuy nhìn như thể nó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào nhưng trên thực tế nó đã nằm tại độ cao 1200 mét trong 2500 năm rồi.

Tương truyền rằng, tảng đá này được cố định bởi một sợi tóc của Đức Phật ở bên trong - Ảnh: Internet

Theo truyền thuyết, tảng đá này được cố định bởi một sợi tóc của Đức Phật ở bên trong. Người ta nó rằng, chỉ có phụ nữ mới có thể di chuyển được tảng đá, chính vì vậy không có bất kỳ người phụ nữ nào được pháp chạm vào nó đề phòng những sự cố đáng tiếc.

10. Thác nước ngược, Anh



Những cột nước bay lên không trung cũng là sản phẩm từ các cơn gió mạnh - Ảnh: Chụp màn hình

Một thách nước ngược khác đã được phát hiện và tọa lạc ở gần làng Hayfield, quận Derbyshire, nước Anh. Khi nước từ ngọn thác này đổ xuống một điểm nhất định, nó sẽ trào ngược lên trên do sức mạnh từ những cơn gió ngay bên dưới ngọn thác.

11. Đồi từ tính, Ấn Độ

Nằm trên đường cao tốc Leh-Kargil, cách thành phố Leh 30km, ngọn đồi này có khả năng kéo ô tô lên dốc như đồi Spook và núi Aragats vậy. Do hiện tượng đặc biệt này mà nó đã được đặt cho nhiều cái tên như "Ngọn đồi kỳ bí" hay "Ngọn đồi trọng lực".

Trường lực mà nơi này gây ra khiến cho các phi công cũng phải dè chừng - Ảnh: Welcomenri

Khi máy bay bay sang đây, phi công thường tăng độ cao để không bị kéo xuống, tất nhiên lực từ sẽ không đủ để khiến cho máy bay rơi nhưng họ vẫn phải phòng hờ. Một số phi công thừa nhận rằng họ cảm thấy những chấn động khó tả khi bay qua đây.