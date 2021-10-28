Lần đầu tiên bao cao su 'phi giới tính' được phát minh, đặc biệt 'dùng như không dùng'

Đây được biết đến là chiếc bao cao su unisex đầu tiên trên thế giới mà cả nam và nữ đều có thể sử dụng.

Một bác sĩ phụ khoa người Malaysia tên là John Tang Ing Chinh đã tạo ra một chiếc bao cao su hoàn toàn mới mà theo ông ấy là mang tính năng unisex (phi giới tính) có nghĩa là dù cho bạn là nam hay nữ thì đều có thể sử dụng được. Vật liệu làm nên chiếc bao cao su này là một loại vật liệu y tế thường được sử dụng để băng bó vết thương.

Bác sĩ John Tang Ing Chinh trong quá trình nghiên cứu chiếc bao cao su unisex đầu tiên trên thế giới - Ảnh: SCMP

Vị bác sĩ này sau đó đặt tên cho loại bao cao su này là Unisex Wondaleaf với hy vọng sẽ giúp cho người dùng có thể kiểm soát tốt về sức khỏe tình dục của mình bất kể giới tính của họ là gì hay xu hướng tình dục của họ. Được biết, mỗi hộp Unisex Wondaleaf gồm 2 bao cao su có giá 3,61 USD (82 nghìn đồng).

"Về cơ bản, nó như một loại bao cao su thông thường với lớp phủ dính xung quanh. Lớp phủ dính này có khả năng dính vào phần âm đạo hoặc dương vật cũng như bao phủ các vùng da lân cận để bảo vệ thêm về các bệnh lây qua đường tình dục cũng như tăng khả năng tránh thai." - bác sĩ John Tang Ing Chinh cho biết.

Cách gỡ vỏ bọc của Unisex Wondaleaf - Ảnh: Malaysia Trend

Bao cao su Unisex Wondaleaf được bác sĩ John Tang Ing Chinh sản xuất bằng cách sử dụng polyurethane - một vật liệu được dùng trong băng bó vết thương với vẻ ngoài trong suốt, mỏng, dẻo, bền và không thấm nước.

Bác sĩ John Tang Ing Chinh nói thêm, một khi người dùng sử dụng Unisex Wondaleaf họ sẽ có cảm giác "dùng như không dùng": "Một khi bạn sử dụng nó, bạn thậm chí sẽ không nhận ra rằng nó đang ở đó vì độ dày của chiếc bao cao su này chỉ có 0.04mm".

Vỏ hộp của sản phẩm này trên trang chủ của Unisex Wondaleaf - Ảnh: Wondaleaf

Sản phẩm Unisex Wondaleaf hiện đã trải qua nhiều vòng nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến, nó sẽ được bán rộng rãi trên thị trường thông qua trang web của công ty vào cuối năm nay.

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