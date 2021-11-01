Người phụ nữ suýt ném vào thùng rác viên kim cương trị giá 2 triệu bảng Anh

Thế giới 01/11/2021 19:34

Một người phụ nữ đã vô cùng choáng váng khi phát hiện ra rằng món đồ trang sức mà cô ấy định vứt đi là một viên kim cương nặng 32 carat với trị giá lên đến 2 triệu bảng Anh.

Một người phụ nữ đến từ Anh Quốc, năm nay 70 tuổi đã mua viên kim cương này tại một nơi bán đồ thanh lý cách đây nhiều năm và không hề biết được rằng giá trị thật của nó bằng cả một gia tài.

Khi thấy người phụ nữ này định vứt bỏ thứ đồ trang sức này đi, một người hàng xóm của bà đã khuyên rằng hãy mang đến tiệm cầm đồ để xem thử nó có đáng tiền hay không. Quả thật như vậy, người phụ nữ này đã vô cùng sốc khi biết được giá trị của viên kim cương này to lớn đến chừng nào.

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Người phụ nữ này đã suýt vứt đi một thứ đáng giá cả gia tài - Ảnh: Featonby's Auctioneers

Trả lời phỏng vấn của BBC, Mark Lane - ông chủ của tiệm cầm đồ/định giá Featonby ở thị trấn North Shields cho biết người phụ kia chỉ vô tình mang kim cương vào khi bà ấy đi ngang qua đây.

"Nó được đựng trong một chiếc hộp cùng với băng-đô cài tóc vào ngày cưới của bà ấy và một số đồ trang sức giá trị thấp khác. Khi nhìn thấy viên kim cương này, nó to bằng một đồng xu nên tôi đã nghĩ nó chỉ là một viên kim cương nhân tạo.

Hai, ba ngày sau, tôi dùng máy đo kim cương để kiểm tra, sau đó gửi nó đến cho các đối tác của mình ở Luân Đôn xem thử, ít lâu sau, nó đã được các chuyên gia ở Antwerp, Bỉ chứng nhận là một viên kim cương thật nặng 32 carat." - Ông Mark Lane nói với BBC.

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Viên kim cương nặng 32 carat này to bằng cả đồng 1 bảng Anh - Ảnh: North News & Pictures

Ông Mark Lane còn cho biết thêm, so về kích thước thì đây là viên kim cương lớn nhất mà ông từng thấy trong 5 năm hành nghề.

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