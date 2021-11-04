Vaccin Covaxin của Ấn độ chính thức được WHO phê duyệt khẩn cấp, bên cạnh Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm

Vaccine Covaxin do Ấn Độ sản xuất hiện đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê duyệt sau khi cơ quan tư vấn của WHO "bật đèn xanh" khi thêm vaccine này vào danh sách sử dụng khẩn cấp vào thứ Tư ngày 3/11 vừa qua.

Covaxin là loại vaccine Covid-19 được sản xuất bởi Công ty công nghệ sinh học đa quốc gia Bharat Biotech có trụ sở tại Ấn Độ và đã được đội ngũ tư vấn của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) phê duyệt vào danh sách sử dụng khẩn cấp ngày 3/11 vừa qua. Giờ đây, Covaxin chính thức được chấp thuận sử dụng cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên.

ovaxin chính thức được chấp thuận sử dụng cho tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên bởi Tổ chức Y tế Thế giới - Ảnh: Internet

Trong nhiều tháng qua, Công ty Bharat Biotech đã tìm kiếm sự chấp thuận cho vaccine Covaxin của mình thông qua Tổ chức Y tế Thế giới. Được biết, vaccine này được phát triển bởi Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) và Công ty Bharat Biotech tại thành phố Hyderabad, bang Telangana.

Đáng lý ra, Covaxin đã được thêm vào danh sách các vaccine được sử dụng khẩn cấp vào tháng 10 nhưng sự việc lại bị chậm trễ sau khi hội đồng cố vấn của WHO muốn có thêm thông tin chi tiết để lần cuối đánh giá rủi ro của Covaxin. Vào ngày 3/11 vừa qua, sau khi nhận được sự chấp thuận từ phía ban cố vấn WHO, Covaxin đã chính thức được khuyến nghị sử dụng cho người lớn trong trường hợp khẩn cấp.

Covaxin có tác dụng lên đến 77,8% đối với các chủng virus thông thường và 65,2% đối với biến thể Delta - Ảnh: India Times

Trước đây, WHO từng công bố, hiệu lực bảo vệ trước Covid-19 của vắc xin chỉ cần đạt trên 50% là có thể sản xuất rộng rãi. Vì vậy, Covaxin có tác dụng lên đến 77,8% đối với các chủng virus thông thường và 65,2% đối với biến thể Delta, Bharat Biotech đã thành công sản xuất ra vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Pfizer-BioNTech, AstraZeneca/Covishield, Janssen của Johnson & Johnson, Moderna và Sinopharm và mới đây nhất là Covaxin là được WHO phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

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