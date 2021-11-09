Facebook 'thất bại' trong việc bảo vệ người dùng khỏi các thông tin sai lệch về Covid-19

Theo NewsGuard - một tổ chức chuyên theo dõi thông tin sai lệch trực tuyến cho biết họ đã theo dõi 20 tài khoản, trang và nhóm. Kể từ tháng 9 năm ngoái, NewsGuard đã thường xuyên gửi báo cáo cho WHO theo yêu cầu của họ và gắn cờ lên các truyền thông xã hội cũng như các nền tảng trực tuyến khác đang lan truyền các thông tin sai sự thật về Covid-19 .

Những bài đăng trong các nhóm Facebook đưa thông tin sai lệch về vaccine tuyên bố rằng trẻ em đang bị "sát hại bởi cuộc thử nghiệm mà chúng đang chịu áp lực phải thực hiện" và một tài khoản Instagram đã đăng tải các bộ phim tài liệu của Andrew Wakefield - nhà nghiên cứu người Anh nổi tiếng với tuyên bố vaccine sởi, quai bị, rubella (MMR) có thể gây bệnh tự kỷ.

Trong bản báo cáo đầy đủ mà NewsGuard gửi đến WHO, tổ chức này đã chỉ ra các nguồn tin nổi bật gây ra sự hoài nghi với việc tiêm vaccine như trang Facebook của Robert F. Kennedy Jr. - cháu trai của Cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và là con trai của Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Robert F. Kennedy - một trong những anti-vaxxer (người phản đối tiêm chủng) nổi tiếng nhất, bác sĩ y khoa người Mỹ Joseph Mercola và tài khoản Instagram của trang báo lá cải thuộc Pháp France Soir.

Trong một nghiên cứu được công bố vào thứ Ba tuần trước, NewsGuard cho biết rằng 20 trong số các trang mà họ theo dõi trong khoảng thời gian đó đã thu về tổng cộng 372.670 người theo dõi.

Robert F. Kennedy Jr. đã bị cấm tham gia Instagram vì quan điểm sai lệch của mình về vaccine - Ảnh: Shutterstock

Vào tháng hai 2 năm nay, Robert F. Kennedy Jr. đã bị cấm tham gia Instagram vì quan điểm sai lệch của mình về vaccine nhưng trang cá nhân của ông và tài khoản Instagram của Mercola đã có hơn 140.000 người theo dõi kể từ tháng 2, theo NewsGuard. Mercola đã nói rằng ông ta có "mọi quyền thông báo cho dân chúng bằng cách chia sẻ các nghiên cứu y tế".

Facebook đã "ban" (cấm) Robert F. Kennedy Jr. vào tháng 3 sau khi ông ta phát hành một bộ phim tài liệu mang tên "Medical Racism" (tạm dịch: phân biệt chủng tộc trong y tế) vì bộ phim này đã bị cáo buộc làm gia tăng sự lưỡng lự của người Mỹ da đen trong việc quyết định tiêm vaccine Covid-19. Theo đó, Robert F. Kennedy Jr. nói rằng bộ phim đã "trao cho toàn bộ người Mỹ quyền được yêu cầu loại vaccine an toàn nhất".

Giám đốc điều hành NewsGuard cho rằng Facebook vẫn tuyên truyền các thông tin sai lệch như cũ dù đã đổi tên mới - Ảnh: Internet

Facebook và Instagram hiện đều thuộc sở hữu của Meta - công ty đã đổi thương hiệu vào cuối tháng 10 vừa qua, trước đó vẫn gọi chung là Facebook.

Alex Cardier, giám đốc điều hành NewsGuard của Anh, cho biết Facebook và Instagram đã không bảo vệ người dùng của họ khỏi Covid-19 và thông tin sai lệch về vaccine mặc dù đã được "cảnh báo nhiều lần".

"Câu thần chú "tương tác bằng mọi giá" của công ty này có nghĩa là các nguồn tin sai lệch có tính lan truyền nhanh và gây chia rẽ sẽ tiếp tục phát triển, bất chấp những cảnh báo từ NewsGuard và mối nguy hiểm nó gây ra cho người dùng các nền tảng thuộc công ty.

Facebook rõ ràng đã đặt cho mình cái tên mới nhưng việc tuyên truyền các thông tin sai lệch của họ vẫn như cũ." - Giám đốc điều hành NewsGuard viết trên trang Twitter của mình.

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty hiện đang khuyến khích những người dùng các nền tảng của mình đi tiêm phòng - Ảnh minh họa: Internet

Người phát ngôn của Meta cho biết công ty hiện đang khuyến khích những người dùng các nền tảng của mình đi tiêm phòng và đang có những hành động chống lại các thông tin gây sai lệch.

"Trong thời gian xảy ra đại dịch, chúng tôi đã xóa hơn 20 triệu thông tin sai lệch có hại và gỡ xuống các nội dung được xác định là vi phạm quy tắc của chúng tôi được ghi trong báo cáo này (báo cáo được gửi bởi NewsGuard). Chúng tôi hiện đã cấm tổng cộng hơn 3.000 tài khoản, trang và nhóm vì liên tục vi phạm các quy tắc của chúng tôi.

Chúng tôi hiện cũng đã tiến hành gắn nhãn các bài đăng về vaccine với thông tin chính xác và làm việc với những người kiểm tra thông tin độc lập để đánh dấu 190 triệu bài đăng sai lệch." - Người phát ngôn của Facebook tuyên bố.

Meta cũng thông báo rằng họ đang đẩy mạnh các nỗ lực thúc đẩy tiêm phòng cho trẻ em trong các nền tảng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong nỗ lực trấn an người dùng về hiệu quả của vaccine, NewsGuard đã đánh dấu nhãn một số trang Facebook hướng người dùng đến trang của WHO về vaccine hoặc trang trung tâm thông tin của chính công ty. Meta cũng thông báo rằng họ đang đẩy mạnh các nỗ lực thúc đẩy tiêm phòng cho trẻ em trong các nền tảng của mình.