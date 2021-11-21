Phương pháp xét nghiệm Covid-19 tại nhà mới nhất, hiệu quả nhất được FDA Hoa Kỳ công nhận

Thế giới 21/11/2021 09:51

Phương pháp xét nghiệm phân tử Covid-19 này có độ chính xác lên đến 97,8% nếu so với xét nghiệm PCR và đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công nhận.

Nhiều người khi ra nước ngoài bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19 PCR theo yêu cầu của quốc gia nơi họ muốn đến. Trong hầu hết các trường hợp, xét nghiệm này cần thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Tuy nhiên, chi phí cho xét nghiệm này không hề rẻ và còn yêu cầu người muốn xét nghiệm phải di chuyển đến những nơi có tổ chức dịch vụ xét nghiệm này.

Nhưng sẽ ra sao khi bạn có thể nhận được kết quả tương tự chỉ trong vòng 20 phút và ở ngay tại nhà mình?

Tuần trước, vào ngày 15/11, công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe Cue Health đã ra mắt một sản phẩm theo dõi sức khỏe trực tuyến với chức năng chủ đạo là xét nghiệm phân tử Covid-19 NAAT tại nhà (tương tự như xét nghiệm PCR) và đã nhận được sự cho phép của FDA Hoa Kỳ.

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Bộ sản phẩm xét nghiệm phân tử tại nhà với Cue Reader và ứng dụng Cue Health - Ảnh: Cue Health

Theo đó, thiết bị này có tên là Cue Reader có giá 249 USD với thiết kế nhỏ chỉ bằng một nửa chiếc smart phone mà bạn sử dụng, có thể tái sử dụng nhiều lần, nó xử lý mẫu xét nghiệm của bạn và gửi kết quả qua ứng dụng mang tên Cue Health.

Đối với những người chỉ muốn xét nghiệm định kỳ tại nhà thì phương pháp này là quá hợp lý, nhưng nếu để đi du lịch thì bạn cần phải thực hiện xét nghiệm trực tiếp thông qua video được giám sát bởi nhân viên y tế để chứng nhận xét nghiệm này. Tuy nhiên, để có được chứng nhận giám sát, bạn phải đăng ký gói tháng.

Đối với những ai muốn thường xuyên kiểm tra sức khỏe, điểm đáng tiền nhất của Cue Reader chính là tốc độ, sự tiện lợi và xét nghiệm phân tử vẫn được ưa chuộng hơn với một chi phí thấp hơn nhiều các xét nghiệm khác. Đặc biệt, đối với những ai thường xuyên du lịch quốc tế thì đây có thể được xem là giải pháp thuận tiện, nhanh và ít tốn kém nhất (trừ khi bạn được xét nghiệm PCR miễn phí).

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Nếu bạn dùng Cue Reader với mục đích phục vụ cho du lịch, bạn nên đảm bảo rằng chứng nhận xét nghiệm phân tử NAAT sẽ được chấp nhận ở nơi bạn đến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nếu bạn mua Cue Reader với mục đích phục vụ cho du lịch, bạn nên đảm bảo rằng chứng nhận xét nghiệm phân tử NAAT sẽ được chấp nhận ở nơi bạn đến. NAAT gần như tương đương với PCR về kết quả nhưng ở nhiều quốc gia họ chỉ dùng PCR.

Về cơ bản, sản phẩm này là sự kết hợp giữa tốc độ xét nghiệm kháng nguyên nhanh với độ chính xác cao dù bạn có làm xét nghiệm này ở nhà, khách sạn hoặc bất cứ đâu. Theo đó, kết quả xét nghiệm Covid-19 từ Cue Reader trùng khớp tới 97,8% kết quả xét nghiệm PCR được FDA Hoa Kỳ cho phép với cách thức dùng tâm bông lấy dịch mũi.

Cue Reader hiện tại được công ty Cue Health kỳ vọng sẽ là khung "cột sống" của nền tảng kiểm tra sức khỏe tại nhà được tích hợp và có kế hoạch sẽ tăng cường nó với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà khác trong tương lai.

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Từ khóa:   Cue Reader xét nghiệm PCR xét nghiệm Covid-19

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