Bật mí vì sao bánh Pizza hình tròn, trong khi hộp đựng luôn luôn hình vuông

Thế giới 21/11/2021 11:35

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao người ta không thiết kế những chiếc hộp đựng pizza hình tròn cho vừa vặn với chiếc bánh thay thì hình vuông như hiện tại không?

Pizza là một trong những món ăn được đông đảo mọi người trên thế giới yêu thích. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi rằng vì sao chiếc bánh pizza hình tròn lại được đặt trong hộp hình vuông không?

Về giá thành, hộp pizza hình vuông rẻ hơn hộp tròn nhiều và còn dùng tốt hơn nữa. Không thể dễ dàng tạo ra một chiếc hộp hình tròn chỉ từ một tấm bìa được vì cần rất nhiều mảnh bìa cứng để ghép lại thành hình tròn hoặc phải có một công nghệ sản xuất tiên tiến hơn.

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Hộp hình vuông chỉ cần dùng một tấm bìa cứng duy nhất để tạo thành - Ảnh minh họa: Internet

Hộp hình vuông chỉ cần dùng một tấm bìa cứng duy nhất để tạo thành. Khi không sử dụng, ta có thể làm phẳng nó, rất thích hợp cho việc vận chuyển hoặc cất giữ. Khi xếp những chiếc hộp sử dụng này chồng lên nhau sẽ tốn ít không gian hơn và vận chuyển cũng dễ hơn - điều được cho là không thể với một chiếc hộp tròn.

Ngoài ra, việc chi trả cho các thiết bị để sản xuất ra chiếc hộp hình tròn sẽ tăng chi phí lên những chiếc pizza. Dĩ nhiên, các cửa hàng đều muốn có càng nhiều khách càng tốt vì vậy không có lý do gì để dùng một chiếc hộp hình tròn đắt tiền như vậy để đựng pizza cả.

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Một chiếc hộp hình vuông sẽ giữ cho các nguyên liệu sẽ không bị rơi ra khi bạn lấy một miếng bánh ra khỏi hộp - Ảnh minh họa: Internet

Đặt biệt hơn cả, hộp hình vuông sẽ giữ cho pizza của bạn được "an toàn". Một chiếc hộp hình vuông sẽ giữ cho các nguyên liệu sẽ không bị rơi ra khi bạn lấy một miếng bánh ra khỏi hộp. Một chiếc hộp hình vuông quả là ý tưởng tuyệt vời để đựng pizza.

Cuối cùng, có thể bạn chưa biết, chiếc bánh pizza đầu tiên được làm ra ở ý không phải là hình tròn mà là hình vuông. Vì vậy, có lẽ hình dáng của chiếc hộp hiện tại chắc hẳn có liên quan đến điều đó.

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Chiếc bánh pizza đầu tiên được làm ra ở ý không phải là hình tròn mà là hình vuông

 Ảnh: Internet

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