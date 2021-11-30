Người đàn ông chẻ đôi lưỡi, chặt bỏ 2 ngón tay để trở thành 'người ngoài hành tinh'

Thế giới 30/11/2021 15:09

Người đàn ông đến từ Pháp này đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có chặt đi 2 ngón tay ở mỗi bàn tay của mình để tạo ra "móng vuốt" với quyết tâm sẽ trở thành một "người ngoài hành tinh" đúng nghĩa.

Cuộc phẫu thuật cắt bỏ hai ngón tay là lần gần đây nhất mà Anthony Loffredo nằm trên bàn phẫu thuật để anh theo đuổi ước mơ hoang đường của mình. Trước đó, anh từng phẫu thuật cắt bỏ mũi, môi trên, tách đôi lưỡi và xăm kín cơ thể lẫn nhãn cầu của mình.

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Anthony Loffredo trước và sau khi tiến hành các ca phẫu thuật để trở thành 'người ngoài hành tinh'

Theo tờ The US SUN, Anthony Loffredo tiết lộ rằng sau những cuộc phẫu thuật kia thì anh cũng chỉ mới đạt được 34% mục tiêu biến thành người ngoài hành tinh. Anthony Loffredo thường xuyên chia sẻ các bức ảnh về những lần thay đổi diện mạo của mình lên một tài khoản Instagram có tên là "Black Alien Project" (tạm dịch: Dự án người ngoài hành tinh đen).

"Tôi phát triển sự bình an bên trong mình." - Anthony Loffredo chú thích trong bức ảnh chụp bàn tay mình sau khi phẫu thuật cắt bỏ hai ngón tay là út và áp út. Ngoài ra, anh cũng tiết lộ sẽ cắt nốt 2 ngón bên bàn tay bên kia trong dịp sắp tới.

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Anthony Loffredo phẫu thuật cắt bỏ hai ngón tay là út và áp út

Được biết, Anthony Loffredo đã trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật trong hơn 1 thập kỷ qua với mục tiêu trở thành "người ngoài hành tinh". Trước đây, anh đã cắt bỏ hai tai để trông giống người ngoài hành tinh hơn, cắt đôi lưỡi và năm ngoái anh đã phải bay đến Tây Ban Nha để phẫu thuật cắt bỏ mũi vì tại quê hương anh, loại phẫu thuật này là phạm pháp.

Trả lời phỏng vấn của tờ báo Pháp Midi Libre vào năm 2017, Anthony Loffredo nói: "Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã say mê nghiên cứu về các đột biến và sự biến đổi của cơ thể con người. Năm tôi 24 tuổi và đang là một nhân viên bảo vệ, tôi đã rời khỏi đây và đến Úc sau khi nhận ra tôi đã không sống cuộc sống mà tôi muốn.

Tôi rất thích nhập vai vào một nhân vật đáng sợ. Tôi thường hay đến một nơi nào đó, đặc biệt vào ban đêm, ngồi xuống trên những con phố tối tăm và khám phá sự tương phản giữa vai diễn mà tôi đang đóng với chính bản thân mình".

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Anthony Loffredo tiết lộ rằng sau những cuộc phẫu thuật kia thì anh cũng chỉ mới đạt được 34% mục tiêu biến thành 'người ngoài hành tinh'

 Ảnh: Instagram nhân vật

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Từ khóa:   người ngoài hành tinh đen phẫu thuật Anthony Loffredo

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