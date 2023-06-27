Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

Những ngày qua, dự án điện ảnh Cô Gái Mất Tích do Chu Nhất Long và Nghê Ni đóng chính đã chính thức ra rạp. Cặp đôi chính được biết đến là 2 tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Trung nên dự án phim thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Cô Gái Mất Tích đã phá 700 triệu tệ (hơn 2200 tỷ đồng) chỉ trong vòng chưa đầy một tuần ra rạp, chứng minh sức hiệu triệu phòng vé của Chu Nhất Long không không phải dạng vừa. Hiện bộ phim đang có danh tiếng vô cùng tốt, phòng vé và danh tiếng song thắng.

Trước đó, dự án đã chính thức mở điểm douban với số điểm khá cao với 7.5 điểm và với gần 27 ngàn lượt đánh giá. Được biết, ngay khi vừa ra rạp đã cũng đã vượt mốc 100 triệu NDT (gần 328 tỷ đồng) ngay trong ngày đầu tiên ra rạp.

Dự án được remake từ bom tấn đình đám Cô Gái Mất Tích của đạo diễn David Fincher. Ở phiên bản Trung Quốc sẽ được lấy bối cảnh tại một đảo nhỏ ở Malaysia. Phim có nội dung bắt đầu khi Lý Mộc Tử (Viên Vịnh San) bỗng dưng mất tích trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới.

Khi Hà Phi (Chu Nhất Long) đang khốn khổ tìm kiếm, vợ anh bỗng dưng xuất hiện nhưng anh kiên quyết không tin đó là vợ mình, dẫu cô cho anh xem giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận. Dường như hai người đều có những bí mật không thể tiết lộ. Sự tham gia của luật sư nức tiếng Trần Mạch (Nghê Ni) khiến vụ việc ngày càng xuất hiện nhiều nút thắt, nhiều câu hỏi không thể giải thích nổi…

Cô Gái Mất Tích là phim điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Trần Tư Thành sao thành công với các tựa phim hài, trinh thám Thám Tử Phố Hoa các phần 1,2,3... Tuy nhiên, lần này, khác với phong cách hài hước sở trường, anh quyết định mang đến cho khán giả một bầu không khí bí ẩn, u ám hơn qua câu chuyện sự biến mất của một người vợ ở vị trí nhà sản xuất, giao quyền đạo diễn vào tay Thôi Duệ và Lưu Tường.