Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni và Chu Nhất Long lập thành tích khủng khi vừa mới ra rạp

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh Cô Gái Mất Tích do Nghê Ni và Chu Nhất Long đóng chính đã chính thức mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 7.5 điểm douban với gần 27 ngàn lượt đáh giá. Bên cạnh đó, bộ phim cũng đã vượt mốc 100 triệu NDT (gần 328 tỷ đồng) ngay trong ngày đầu tiên ra rạp.

Được biết, dự án được remake từ bom tấn đình đám Cô Gái Mất Tích của đạo diễn David Fincher. Ở phiên bản Trung Quốc sẽ được lấy bối cảnh tại một đảo nhỏ ở Malaysia. Phim có nội dung bắt đầu khi Lý Mộc Tử (Viên Vịnh San) bỗng dưng mất tích trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới. Khi Hà Phi (Chu Nhất Long) đang khốn khổ tìm kiếm, vợ anh bỗng dưng xuất hiện nhưng anh kiên quyết không tin đó là vợ mình, dẫu cô cho anh xem giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận. Dường như hai người đều có những bí mật không thể tiết lộ. Sự tham gia của luật sư nức tiếng Trần Mạch (Nghê Ni) khiến vụ việc ngày càng xuất hiện nhiều nút thắt, nhiều câu hỏi không thể giải thích nổi…

Cô Gái Mất Tích là phim điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Trần Tư Thành sao thành công với các tựa phim hài, trinh thám Thám Tử Phố Hoa các phần 1,2,3... Tuy nhiên, lần này, khác với phong cách hài hước sở trường, anh quyết định mang đến cho khán giả một bầu không khí bí ẩn, u ám hơn qua câu chuyện sự biến mất của một người vợ ở vị trí nhà sản xuất, giao quyền đạo diễn vào tay Thôi Duệ và Lưu Tường.

Tên tuổi Chu Nhất Long vụt sáng và trở thành nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh xứ Trung khi anh đảm nhận vai Thẩm Nguy trong bộ phim đình đám Trần Hồn đóng cùng Bạch Vũ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn quen thuộc với khán giả qua các bộ phim nổi bật như Minh Lan Truyện, Tân Tiêu Thập Nhất Lang, Đạo Mộ Bút Kỳ: Trùng Khởi – Cực Hải Thính Lôi, Kẻ Phản Nghịch,…

Trong khi đó, Nghê Ni được khán giả biết với khi đảm nhận vai diễn Ngọc Mặc trong phim điện ảnh nổi tiếng Kim Lăng Thập Tam Thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Cô được ví như nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như bộ phim như: Cô Dâu Đại Chiến, Năm Tháng Vội Vã, Lưu Kim Tuế Nguyệt,… Sắp tới, Nghê Ni sẽ sớm trở lại trong dự án mới là Dạ Lữ Nhân đóng cùng Đặng Luân.