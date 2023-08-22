Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Sau khoảng thời gian oanh tạc phòng vé, mới đây, dự án Cô Gái Mất Tích do Chu Nhất Long , Nghê Ni , Văn Vịnh San đóng chính sẽ có mặt trên các nền tảng chiếu phim online Tencent, Youku và IQIYI từ ngày 25/8 tới. Bên cạnh đó, bộ phim vẫn tiếp tục tiến ra thị trường quốc tế, công chiếu tại Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Philippines.

Thắng lợi của dự án Cô Gái Mất Tích ngoài phần kịch bản chỉn chu, không thể không nhắc đến công lao của dàn diễn viên. Đáng chú ý, nhân vật luật sư do Nghê Ni thủ vai vừa chính nghĩa lại quyến rũ đã giúp cô nàng nhảy vọt lên hàng ngũ “Nữ diễn viên phòng vé 8,5 tỷ”. Thành công này đã áp đảo nữ hoàng lưu lượng Dương Mịch, giành hạng 4 trong “Top 10 nữ diễn viên quyền lực phòng vé”.

Nghê Ni được khán giả biết với khi đảm nhận vai diễn Ngọc Mặc trong phim điện ảnh nổi tiếng Kim Lăng Thập Tam Thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Cô được ví như nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như bộ phim như: Cô Dâu Đại Chiến, Năm Tháng Vội Vã, Lưu Kim Tuế Nguyệt,…

Cô Gái Mất Tích được đạo diễn Trần Tư Thành remake từ bom tấn cùng tên đình đám của đạo diễn David Fincher. Ở phiên bản Trung Quốc được lấy bối cảnh tại một đảo nhỏ ở Malaysia. Phim có nội dung bắt đầu khi Lý Mộc Tử (Viên Vịnh San) bỗng dưng mất tích trong chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới.

Khi Hà Phi (Chu Nhất Long) đang khốn khổ tìm kiếm, vợ anh bỗng dưng xuất hiện nhưng anh kiên quyết không tin đó là vợ mình, dẫu cô cho anh xem giấy tờ tùy thân để chứng minh thân phận. Dường như hai người đều có những bí mật không thể tiết lộ. Sự tham gia của luật sư nức tiếng Trần Mạch (Nghê Ni) khiến vụ việc ngày càng xuất hiện nhiều nút thắt, nhiều câu hỏi không thể giải thích nổi…