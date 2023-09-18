Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính đã chính thức mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 7.3 điểm với hơn 19.000 lượt đánh giá.

Nhiều khán giả cho rằng đây là thành tích khá tốt đối với dự án không sở hữu lưu lượng tham gia. Bên cạnh đó, phim lên sóng cùng thời điểm và cùng trên nền tảng với dự án Nắng Gắt Bên Tôi có sự tham gia của ‘lưu lượng’ Tiêu Chiến nhưng vẫn có thành tích vượt mặt ở những tập đầu lên sóng.

Theo thống kê, ngay buổi đầu Tây Xuất Ngọc Môn trình làng, đã có tổng cộng 10 nhãn hàng đặt quảng cáo, số lượng 30 quảng cáo, tổng thời gian là 291 giây, sức chiêu thương được mọi người dùng từ ‘rất mạnh mẽ’ để miêu tả.

Xét về nội dung phim, những fan nguyên tác dành lời khen ngợi bộ phim đã bám sát tiểu thuyết, không cải biên quá lố, các nhân vật đều có khí chất, dáng dấp như những gì nhà văn Vĩ Ngư mô tả. Bên cạnh đó diễn xuất của dàn diễn viên đồng đều, nội dung mới lạ, cảnh quay chân thực do ekip làm phim đã ra tận sa mạc để quay ngoại cảnh.

Tây Xuất Ngọc Môn được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Vĩ Ngư. Nội dung kể về hành trình của Diệp Lưu Tây (Nghê Ni) và Xương Đông (Bạch Vũ) cùng nhóm thám hiểm đi tới đồi Hải Long, nằm trên con đường Tơ Lụa ngày xưa. Diệp Lưu Tây là cô gái có thân thế bí ẩn, mất hết trí nhớ, muốn biết mình là ai. Còn Xương Đông lên đường tìm lại thân thể của vợ chưa cưới.

Hai năm trước, Xương Đông từng được mệnh danh là ‘Răng Nanh sa mạc’ với tài năng thám hiểm chinh phục mọi địa hình. Nhưng trong một lần Xương Đông dẫn người yêu Khổng Ương và các bạn đi thám hiểm đã gặp bão cát sa mạc khiến 18 người mất tích và từ đó Xương Đông mất hết tất cả, phải mai danh ẩn tích, sống trong đau khổ. Trong chuyến thám hiểm, cả nhóm gặp phải nhiều hiện tượng rùng rợn, tạo nên chuyến hành trình kỳ bí, hấp dẫn.