Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực?

Sao quốc tế 16/09/2023 14:30

Nghê Ni đang là diễn viên gây chú ý bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ thời gian qua với bộ phim Tây Xuất Ngọc Môn đóng cùng Bạch Vũ.

Xuất hiện trong bộ phim Tây Xuất Ngọc Môn cùng Bạch Vũ, Nghê Ni vào vai Diệp Lưu Tây - một cô gái có thân thế bí ẩn, mất hết trí nhớ và sống lang thang trên sa mạc.

Ngay sau khi ra mắt, Tây Xuất Ngọc Môn đã thu hút đông đảo khán giả nhờ dàn diễn viên đình đám và đề tài phiêu lưu, viễn tưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, dự án nhận những ý kiến trái chiều về nữ chính và đang dần tụt hạng trên bảng xếp hạng lượt xem do trang Vân Hợp thống kê.

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực? - Ảnh 1

 

Điểm đầu tiên bị chê là tạo hình của Nghê Ni trên màn ảnh. Hóa thân một nữ chiến binh lang thang trên sa mạc, người đẹp xuất hiện với chiếc quần short để lộ làn da trắng, không hề có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khán giả cho rằng Nghê Ni và ekip ưu tiên visual đẹp mắt hơn tính hợp lý của tạo hình.

Một số ý kiến cũng chỉ ra ekip Tây Xuất Ngọc Môn chỉ tập trung dàn dựng các cảnh quay để phô diễn vẻ đẹp của nữ chính thay vì quan tâm đến việc phát triển nội dung. Một số khác chỉ ra là đạo diễn cùng thường xuyên tập trung thiết kế các góc quay để khoe đôi chân dài, thẳng và trắng nõn nà của nữ chính trên phim.

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của cô với nam chính Bạch Vũ bị nhận xét gượng gạo. Đồng thời, Nghê Ni cũng quá gồng để thể hiện tính cách lạnh lùng, bất cần của nhân vật.

Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực? - Ảnh 2Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực? - Ảnh 3Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực? - Ảnh 4Nghê Ni gây tranh cãi vì quá đẹp trong phim mới, liệu giải thưởng 'Ảnh hậu' có xứng đáng với năng lực? - Ảnh 5

 

Nghê Ni sở hữu khả năng diễn xuất thuộc dạng khá trong lứa diễn viên cùng thế hệ. Trước đó, với màn thể hiện vô cùng ấn tượng trong Cô Ấy Biến Mất, Nghê Ni đã được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Kim Lộc và cô cũng trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đối với khán giả thì việc Nghê Ni lấy được cúp Ảnh hậu này là hoàn toàn xứng đáng khi diễn xuất của cô trong Cô Ấy Biến Mất thật sự rất tốt. Đây cũng coi như là một sự đền đáp cho nỗ lực của nàng mỹ nhân 85 trong suốt những năm qua. 

Tuy nhiên, các màn thể hiện gần đây của cô bị chê xuống cấp, càng ngày càng công nghiệp. Nghê Ni hiện lên phim chỉ để khoe nhan sắc của mình, thay vì tìm tòi những vai diễn thử thách và có chiều sâu.

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