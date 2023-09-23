Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này

Sao quốc tế 23/09/2023 07:15

Dự án võ hiệp, trinh thám Liên Hoa Lâu do của Thành Nghị đóng chính xứng đáng là bộ phim đáng xem bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ hè năm nay.

Dù đã kết thúc phát sóng, nhưng Liên Hoa Lâu do Thành Nghị đóng chính vẫn được khán giả săn đón nhiệt tình, bàn luận sôi nổi, liên tục mang về nhiều kỷ lục đáng nể (bao gồm cả thành tích chiếu mạng lẫn chiếu đài). Cụ thể, trên trang Douban tính tới thời điểm này, Liên Hoa Lâu còn được đánh giá cao hơn cả "đối thủ nặng ký" Trường Tương Tư của Dương Tử. Tính đến ngày 21/9, phim đã chạm mốc 8.3 điểm, với hơn 470.000 lượt bình chọn. 

Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này - Ảnh 1Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này - Ảnh 2

Trước sự thành công đến quá bất ngờ và vượt ngoài mong đợi, có nguồn tin nói rằng IQIYI muốn sản xuất thêm phần 2 Liên Hoa Lâu, nhưng khi ngỏ ý với nam chính Thành Nghị đã khước từ, không nhận lời tham gia. 

 

Tuy nhiên, nhiều người đều cảm thấy Thành Nghị không diễn tiếp phần 2 là hợp lý. Đại kết cục của Liên Hoa Lâu tuy buồn, cũng đã lấy đi vô số nước mắt từ người xem nhưng chính nhờ vậy mà càng khiến khán giả nhớ mãi không quên, Lý Tương Di/ Lý Liên Hoa sẽ sống mãi trong tâm trí họ. Thêm vào đó, chính tác giả của bộ truyện gốc - Đằng Bình đã từng tiết lộ phim sẽ chỉ dừng lại ở con số 40 tập như hiện tại. 

 

Liên Hoa Lâu chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu, do Quách Hổ, Nhậm Hải Đào đạo diễn. Bộ phim Liên Hoa Lâu xoay quanh câu chuyện cuộc đời vang danh khắp chốn giang hồ của Lý Tương Di/Lý Liên Hoa. 10 năm trước, Lý Tương Di chính là môn chủ của Tứ Cố Môn, dựa vào Tương Di Thái Kiếm đệ nhất thiên hạ mà Lý Tương Di đã xưng danh đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng trong trận quyết chiến đông hải với minh chủ Kim Uyên Minh là Địch Phi Thanh đã khiến cho hai người bị trọng thương và từ đó biệt tích giang hồ.

Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này - Ảnh 3

Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này - Ảnh 4Dù thành tích bùng nổ mùa hè, Thành Nghị vẫn từ chối tham gia 'Liên Hoa Lâu' phần 2 vì lý do này - Ảnh 5 

10 năm sau, xuất hiện một vị lang trung lang thang giữa nhân gian tên là Lý Liên Hoa, vốn không muốn dấn thân vào giang hồ lần nữa thế nhưng danh tiếng thần y của Liên Hoa cứ ngày một vang xa. Lúc này, vị thiếu gia Phương Đa Bệnh với mộng tưởng hành hiệp trượng nghĩa đã nghi ngờ Lý Liên Hoa chỉ là một tên giả mạo, cho nên Đa Bệnh đã quyết tìm tìm được chứng cứ giả mạo thần y của Liên Hoa.

Còn Địch Phi Thanh, người luôn xem Lý Tương Di là kẻ thù của mình cũng bỗng dưng xuất hiện lại sau nhiều năm mất tích, hắn nhanh chóng nhận ra tên thần y Lý Liên Hoa này chính là Lý Tương Di. Tuy nhiên, trải qua 10 năm hai người vốn cũng đã còn tâm tư cùng nhau so tài cao thấp nữa. 3 người với 3 tính cách khác biệt nhau đã gặp gỡ kết giao bằng hữu cùng nhau phá giải những vụ án bí ẩn trên giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.

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