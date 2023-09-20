Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đạt thành tích 'khủng' trên Youku, Thành Nghị được khen hết lời

Tối ngày 19/9, chỉ sau 7 ngày lên sóng, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi diễn chính đã phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku, trở thành bộ phim thứ 11 phá 10.000 điểm nhiệt trên Youku trong năm 2023. Gió Nam Hiểu Lòng Tôi cũng là bộ phim thứ 2 của Thành Nghị trong năm nay phá mốc 10.000 điểm nhiệt sau Liên Hoa Lâu .

Trước đó, trong ngày đầu công chiếu (12/9), Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã đạt mức 6.514 điểm nhiệt trên nền tảng phát sóng Youku, đứng thứ 3 bảng nhiệt độ phim ngày đầu lên sóng năm 2023 của nền tảng này. Sau 6 tiếng lên sóng (tính sang ngày 13/9), nhiệt độ phim tiếp tục phá 8.000 điểm trên Youku.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy “ngược tâm” của Chu Cựu (Trương Dư Hi thủ vai) và Phó Vân Thâm (Thành Nghị thủ vai). Cả hai cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc.

Tuy nhiên trong quá trình Vân Thâm về nước nghiên cứu chế tạo thuốc, anh phát hiện anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu vì lợi ích kinh tế mà chế tạo cây thuốc kia thành chuỗi mỹ phẩm thảo dược, cũng từ đó mà hai người trở mặt nhau.

Lúc này Phó Vân Thâm lại không may bị tai nạn giao thông và gần như trở thành một người tàn phế khiến việc nghiên cứu bị trì hoãn, Chu Cựu cũng không biết chuyện đã hiểu lầm anh. Trải qua muôn vàn khó khăn, cả hai cuối cùng cũng về lại bên nhau.

Qua những tập đầu tiên, phim nhận về phản hồi tích cực từ phía người xem. Cụ thể, nhiều khán giả đánh giá cao góc quay của phim, phong cách trang phục đẹp cùng cốt truyện dễ hiểu.

Được biết, dự án này đã thực hiện xong cách đây 3 năm. Tuy nhiên, mãi đến hiện tại mới được chính thức công chiếu do một phần nhờ sức hút của Thành Nghị sau sự bùng nổ của Liên Hoa Lâu.