Rộ thông tin Thành Nghị đóng vai phụ trong phim của Tiêu Chiến, fan ‘ruột’ lên tiếng đáp trả và đưa ra bằng chứng uy tín bảo vệ

Nhưng thông tin rò rỉ liên quan đến việc Thành Nghị sẽ đảm nhận vai nam phụ trong Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ fan hâm mộ của nam diễn viên.

Mùa hè 2023, Thành Nghị là một trong những mỹ nam thành công nhất màn ảnh Hoa ngữ. Anh đảm nhận quá xuất sắc vai Lý Tương Di trong siêu phẩm kiếm hiệp Liên Hoa Lâu, vốn dĩ là một bộ phim kém tiếng, ít người chú ý, tới khi lên sóng lại trở thành hắc mã đáng gờm, lập được vô số những thành tích ấn tượng. Tiếp đà thành công, nam diễn viên góp mặt ở hai dự án phim lớn khác, đó là Anh Hùng Chí và phần 3 của series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Thành Nghị trong siêu phẩm kiếm hiệp Liên Hoa Lâu. Trong thời gian này, bộ phim Tàng Hải Truyện (Tàng Hải Hí Lân) do đạo diễn Trịnh Hiểu Long "cầm trịch" đã chốt xong nam chính là Tiêu Chiến. Thế nhưng vị trí nữ chính của phim vẫn chưa thể khẳng định thuộc về ai. Có tin đồn vai diễn sẽ được giao cho Trương Tịnh Nghi, nhưng netizen dường như không mấy hài lòng với quyết định này.

Vấn đề nữ chính còn chưa giải quyết xong, trên mạng mấy ngày gần đây lại thêm một nguồn tin tiết lộ Thành Nghị có khả năng đảm nhận vai nam phụ trong Tàng Hải Truyện, thay cho Lý Hoành Nghị. Thông tin này một lần nữa khiến cư dân mạng và fan Thành Nghị sửng sốt một phen vì một tin đồn... "thiếu uy tín" như vậy. Thành Nghị đóng vai phụ trong phim của Tiêu Chiến? Lý do được đưa ra là vì giữa tháng 12 tới, Thành Nghị sẽ nhập đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Vương Quyền. Có thể thấy lịch trình này trùng khớp với lịch dự kiến quay của Tàng Hải Truyện, Thành Nghị khó lòng phân thân cùng một lúc đóng hai phim.

Không những vậy, sau thành công của Liên Hoa Lâu, đã đưa tên tuổi của Thành Nghị xếp vào hàng ngũ có lưu lượng cao, vị thế của Thành Nghị hiện tại đã là đối thủ của Tiêu Chiến. Khó lòng Thành Nghị lại chịu xuống đóng vai phụ, làm nền cho Tiêu Chiến. Giữa tháng 12 tới, Thành Nghị sẽ nhập đoàn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Vương Quyền Thêm một nguồn tin khác một lần nữa bác bỏ tin đồn trên khi một blogger cho rằng Thành Nghị và đạo diễn Trịnh Hiểu Long quả thực sẽ hợp tác, nhưng đó không phải là dự án Tàng Hải Truyện mà là bộ cổ trang Thiên Thành (天工之城), và Thành Nghị đảm nhận vai chính. Phim dự kiến khởi động vào năm 2024. Dù hiện tại đôi bên chưa đưa ra bất cứ thông tin gì nhưng khi hay tin nam thần Liên Hoa Lâu sắp có thêm một bộ cổ trang nam chủ khác, người hâm mộ Thành Nghị không khỏi phấn khích. Lý Nhất Đồng và Thành Nghị cặp đôi chính trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Vương Quyền. Dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Thành Nghị sẽ vào vai nam chính Vương Quyền Phú Quý. Đây là con trai của Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Hoằng Nghiệp (Trương Vân Long), hai nhân vật xuất hiện trong phần 2 mang tên Trúc Nghiệp. Lý Nhất Đồng và Thành Nghị đều là những ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt của Cbiz. Cặp đôi cũng được đánh giá là cực hợp với các tạo hình cổ trang nên càng khiến khán giả mong đợi hơn nữa. Trước đó, Thành Nghị và Lý Nhất Đồng cũng đã hợp tác đóng chính trong bộ phim Anh Hùng Chí, dự án này đã quay xong và đang chờ lên sóng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-thong-tin-thanh-nghi-dong-vai-phu-trong-phim-cua-tieu-chien-fan-ruot-len-tieng-dap-tra-va-dua-ra-bang-chung-uy-tin-bao-ve-634935.html