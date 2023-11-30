Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu

Sao quốc tế 30/11/2023 10:41

Thành Nghị được người hâm mộ dự đoán sẽ sớm ngang hàng Tiêu Chiến nhờ lí do này.

Có thể nói sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang là cái tên tạo sức hút của màn ảnh Hoa ngữ. Mới đây, trong Đêm hội IQIYI, người hâm mộ Thành Nghị đã có những hành động vô cùng thiết thực để ủng hộ thần tượng mình. 

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 1
Sau Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang là cái tên tạo sức hút của màn ảnh Hoa ngữ. 

Cụ thể, nam diễn viên đã có số lượng lớn fan cầm bảng đèn led màu xanh lá cây – màu tiếp ứng của Thành Nghị và giơ cao khi anh chàng lên sân khấu nhận giải. Khoảnh khắc này cũng khiến những diễn viên tiền bối ngồi bên dưới cũng phải kinh ngạc. 

Ngay sau khi bức ảnh Thành Nghị chụp cùng fan được đăng tải, netizen ngay lập tức đào lại “biển đỏ” của người hâm mộ Tiêu Chiến khi anh chàng lần đầu tiên xuất hiện sau scandal bị bạo lực mạng.

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 2
Nam diễn viên đã có số lượng lớn fan cầm bảng đèn led màu xanh lá cây và giơ cao khi anh chàng lên sân khấu nhận giải. 

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 3

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 4
Netizen ngay lập tức đào lại “biển đỏ” của người hâm mộ Tiêu Chiến khi anh chàng lần đầu tiên xuất hiện sau scandal bị bạo lực mạng.

Một số khán giả còn đưa ra nhận định, Thành Nghị rất có thể sẽ nối gót Tiêu Chiến, trở thành một trong số các nam đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu xét về nhan sắc quả thật anh chàng có hơi kém hơn so với Tiêu Chiến nhưng diễn xuất và lòng kính nghiệp thì không hề thua kém. 

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 5
Thành Nghị rất có thể sẽ nối gót Tiêu Chiến, trở thành một trong số các nam đỉnh lưu hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Thành Nghị sinh năm 1990 tại Hồ Nam, Trung Quốc. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ bộ phim truyền hình Thế Giới Sắc Đẹp vào năm 21 tuổi. Kể từ lúc này, nam diễn viên đã tạo dựng một sự nghiệp được đánh dấu bằng nhiều vai diễn sâu sắc trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình như ImpossibleThe Lost Tomb 2Trầm Vụn Hương Phai và Liên Hoa Lâu.

Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 6
Thành Nghị sinh năm 1990 tại Hồ Nam, Trung Quốc.
Ngày trở thành 'đỉnh lưu' của Thành Nghị không còn xa, cứ đà này ngang hàng Tiêu Chiến là điều dễ hiểu - Ảnh 7
Nam diễn viên đã tạo dựng một sự nghiệp được đánh dấu bằng nhiều vai diễn sâu sắc trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Thời gian gần đây, phim mới của Thành Nghị khá nhiều. Chính vì thế, anh là nam diễn viên đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi tên tuổi liên tục góp mặt trên các bảng xếp hạng lưu lượng. Anh được xem là viên ngọc sáng của làng phim ảnh Hoa ngữ, khi có cả ngoại hình lẫn tài năng diễn xuất.

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