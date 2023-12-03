Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua

Sao quốc tế 03/12/2023 12:03

Siêu phẩm cổ trang Liên Hoa Lâu chính là một thành quả xứng đáng cho một năm phấn đấu của Thành Nghị trong năm 2023.

Sau thời gian chiếu mạng, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được chính thức lên sóng đài trung ương CCTV8 khiến ê-kíp không khỏi vui mừng. Đặc biệt, CCTV8 cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm cũng như diễn xuất của Thành Nghị.

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua - Ảnh 1
Thành Nghị giúp "Liên Hoa Lâu" bứt phá ngoạn mục

Bộ phim cổ trang kiếm hiệp Liên Hoa Lâu với sự tham gia diễn xuất của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu,... từ một dự án kém tiếng sau khi lên sóng lại nhận được tình cảm vô cùng lớn lao của khán giả, liên tiếp mang về những thành tích đáng nể.

Trước hiệu quả chiếu vượt ngoài mong đợi kéo dài đến từ cuối tháng 7 đến thời điểm hiện tại, nền tảng IQIYI đã gọi Liên Hoa Lâu là "hắc mã mùa hè" của năm 2023. Tin vui nối tiếp tin vui, phim còn lọt vào danh sách phim truyền hình thường niên 2023 do Vân Hợp công bố, xếp cùng với Cuồng Phong, Tam Thể, Đi Đến Nơi Có Gió...

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua - Ảnh 2
Từ cuối tháng 7 đến thời điểm hiện tại, nền tảng IQIYI đã gọi Liên Hoa Lâu là "hắc mã mùa hè" của năm 2023.

Trước đó, trên bảng xếp hạng của Vlinkage, phim của Thành Nghị chỉ đứng sau Trường Tương Tư của Dương Tử. Trong khi đó, nhân vật Lý Liên Hoa / Lý Tương Di (Thành Nghị diễn) trong phim cũng vượt hàng loạt cái tên như Nhậm An Lạc/ Đế Tử Nguyên (Địch Lệ Nhiệt Ba diễn) của An Lạc truyện, Thời Ảnh (Tiêu Chiến diễn) của Ngọc Cốt dao để đứng ở vị trí top 2.

Yếu tố giúp Liên Hoa Lâu thành công không chỉ đến từ kịch bản mà hơn cả còn nhờ sự phối hợp ăn ý của toàn bộ ê-kíp, đạo diễn, diễn viên. Là bộ phim kiếm hiệp, lẽ dĩ nhiên không thể thiếu những cảnh đánh võ. Đây cũng là phân đoạn rất được khán giả yêu thích. Được biết, cả Thành Nghị và các diễn viên khác trong đoàn từ Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu đều cố gắng tự mình thực hiện cảnh võ thuật chứ không nhờ tới hỗ trợ từ diễn viên đóng thế.

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua - Ảnh 3
 Linh hồn của phim chính là nhân vật Lý Liên Hoa/Lý Tương Di của Thành Nghị.

Không những vậy, Linh hồn của phim chính là nhân vật Lý Liên Hoa/Lý Tương Di của Thành Nghị. Vai diễn này khá thú vị khi được xây dựng không phải là vai chính hoàn hảo mà có những khuyết điểm riêng. Anh là kẻ lừa lọc nhưng trong tâm vẫn giữ được sự thiện lương, cao thượng của mình.

Thành Nghị đã thể hiện một Lý Tương Di/Lý Liên Hoa với tâm lý xuất sắc từ thuở niên thiếu đến lúc trưởng thành. Đặc biệt, mối quan hệ vừa bạn vừa thầy của Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) cũng được khán giả đánh giá cao.

Vì phim có yếu tố phá án hơi khô khan, khó tiếp cận khán giả, chính bản thân nhà sản xuất IQIYI cũng từng nhận định Liên Hoa Lâu không thể làm nên trò trống gì, có chăng sẽ chỉ là chút nhiệt nhỏ "ăn theo" danh tiếng của Thành Nghị.

Thành Nghị giúp ‘Liên Hoa Lâu’ bứt phá ngoạn mục, lập thêm thành tích mới khó có đối thủ nào vượt qua - Ảnh 4
Bộ ba nam thần chủ chốt của Liên Hoa Lâu.

Thế nên, thay vì bỏ tiền bạc, công sức ra để marketing, tuyên truyền cho Liên Hoa Lâu, "ông lớn" này lại lựa chọn Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề - Dương Siêu Việt. Sau cùng, kết quả như nào cũng rõ mười mươi, hiệu ứng bùng nổ của Liên Hoa Lâu hoàn toàn trái ngược với tình cảnh "thảm hại" của Bảy Kiếp May Mắn.

Không những vậy, với những thành tích đã đạt được trong Liên Hoa Lâu, truyền thông Hoa ngữ dự đoán tương lai rộng mở của Thành Nghị sau này. Anh được xem là lớp kế cận tiềm năng của những đàn anh nổi tiếng đi trước. Đặc biệt, trong bối cảnh phim Hoa ngữ đang thiếu những sao nam thực lực thì sự nổi lên của Thành Nghị càng được khán giả quan tâm hơn.

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Nhưng thông tin rò rỉ liên quan đến việc Thành Nghị sẽ đảm nhận vai nam phụ trong Tàng Hải Truyện của Tiêu Chiến nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi trái chiều từ fan hâm mộ của nam diễn viên.

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