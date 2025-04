Ông Thúy bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 30/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự ông Hà Văn Thúy (40 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An), người đã hành hung nữ giáo viên khiến dư luận bất bình.

Ông Thúy bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ông Hà Văn Thúy hành hung nữ giáo viên ngay tại trường học - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, trước đó, chiều 28/4, sau giờ tan học trời mưa lớn nên các giáo viên cho học sinh ở lại trong lớp học điểm trường Bắc Thắng chờ trời tạnh mưa, phụ huynh đến đón.

Khi các phụ huynh vào cửa lớp đón con thì Thúy vào trước cửa lớp học hành hung cô giáo N và đẩy cô N ra đứng dưới mưa. Thúy lớn tiếng lăng mạ và quát nạt cho rằng trời mưa, con của Thúy ướt là lỗi của cô giáo.

Thúy bị công an bắt giữ - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Một số phụ huynh khác phải nỗ lực can ngăn Thúy. Một người đã quay clip vụ việc, chia sẻ ra ngoài để tố cáo hành vi của Thúy.

Chiều 29/4, sau khi điều tra, xác minh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Thúy để tiếp tục công tác điều tra.

Tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper khuyết tật có thể đối diện khung hình phạt nào? Sau sự việc, nhiều người thắc mắc tài xế xe Lexus có thể bị áp dụng chế tài xử lý ra sao theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-giu-hinh-su-nguoi-hanh-hung-bat-co-giao-ung-duoi-mua-o-nghe-an-729056.html