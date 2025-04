Hình ảnh MỚI NHẤT ở Vạn Hạnh Mall: Trang trí thêm nhiều chi tiết cho lưới an toàn, nhận được vô vàn lời khen

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Những ngày vừa qua, Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đang gấp rút "làm mới" mình, không chỉ là những thông báo trấn an khách hàng trên mạng xã hội mà phía trung tâm thương mại cũng có hành động thiết thực để đảm bảo an toàn cho khách, sau 3 vụ việc đáng tiếc xảy ra gần đây.

Theo chia sẻ từ trang fanpage Vạn Hạnh Mall, toàn bộ khu vực lan can và thông tầng của trung tâm thương mại đã được nâng kính an toàn từ 1,4 lên 1,7m. Sáng 28/4, nhiều người đến mua sắm bất ngờ thấy lưới an toàn đã được căng lên ở các khu vực trọng yếu. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát cũng được bổ sung, lực lượng bảo vệ được tăng cường, liên tục quan sát để kịp thời phát hiện những tình huống bất thường.