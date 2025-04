Vạn Hạnh Mall chính thức rào lưới khoảng không thông tầng sau hàng loạt vụ việc đau lòng

Thời gian vừa qua, tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (Quận 10, TP.HCM) đã ghi nhận một số vụ việc đau lòng. Cụ thể, chỉ hơn một tháng, có 3 vụ tự tử tại Trung tâm Thương mại này và họ đều là những người rất trẻ.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, trong sáng ngày 28/4, Vạn Hạnh Mall đã thực hiện lắp đặt tấm lưới bảo vệ lớn tại các khu vực giếng trời bên trong trung tâm. Hệ thống lưới an toàn được thiết kế chắc chắn, trải rộng toàn bộ khu vực thông tầng, nhằm ngăn chặn nguy cơ rơi ngã từ độ cao lớn.

Tấm lưới đã được lắp đặt hoàn thiện, không chỉ góp phần đảm bảo an toàn cho khách tham quan mà còn mang đến sự an tâm cho các hộ kinh doanh bên trong trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại đã rào lưới khu vực khoảng không thông tầng

Vào tối 26/4, Vạn Hạnh Mall đăng bài thông báo về loạt thay đổi của trung tâm thương mại thời gian qua. Theo đó, Vạn Hạnh Mall đã tiến hành một số biện pháp tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực.

Trung tâm còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế. Ngoài ra, thông báo cho biết sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Vạn Hạnh Mall rào lưới một phần khoảng không thông tầng và nâng cao kính an toàn và lan can từ 1,4m lên 1,7m

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, việc chủ động nâng cao các tiêu chuẩn an toàn của Vạn Hạnh Mall nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khách hàng. Hiện tại, Vạn Hạnh Mall vẫn hoạt động bình thường và sẵn sàng đón tiếp khách hàng trong không gian an toàn, văn minh.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, một thanh niên sinh năm 2002 tử vong sau khi rơi từ lầu 7 tại Vạn Hạnh Mall. Đây là vụ rơi lầu thứ 3 xảy ra tại Vạn Hạnh Mall kể từ tháng 3.

