Tiểu thương, khách hàng Vạn Hạnh Mall lo lắng sau 3 vụ nhảy lầu liên tiếp: "Miếng cơm manh áo của bao nhiêu con người"

Chứng kiến vụ việc, anh Khánh thông tin thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trước đó không có biểu hiện gì khác thường. Mặc dù khu vực có lực lượng giám sát an ninh túc trực nhưng không ai kịp trở tay.

Cũng theo tiểu thương, sau 2 vụ nhảy lầu trước, phía quản lý tòa nhà vừa hoàn tất lắp đặt cao thêm hệ thống kính ở lan can. Đồng thời, trung tâm cũng tăng cường đội tuần tra tòa nhà, đặc biệt tại các tầng cao như 6, 7.

Ngoài ra, trung tâm đã dự định lắp thêm hệ thống lưới bảo vệ, nhưng các biện pháp chưa kịp hoàn thiện thì xảy ra thêm một vụ nhảy lầu nữa.

Lực lượng an ninh trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall tăng cường giám sát - Ảnh: VietNamNet

"Các vụ việc gây ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Họ ngại đến vui chơi, mua sắm nên vì thế doanh thu bị giảm sút", anh Khánh cho biết trên VietNamNet.

Anh Nguyễn Văn Tứ (30 tuổi, ngụ quận 5) cho biết do hay đến vui chơi tại Vạn Hạnh Mall nên thường xuyên cập nhật thông tin.

"Thời gian qua nhiều vụ khách bên ngoài vào đây để nhảy lầu và đa phần có tuổi đời còn trẻ. Tôi rất ái ngại với hành động này. Chỉ vì sự lo âu mà họ tìm đến nơi này giải thoát làm ảnh hưởng đến bao con người", anh Tứ cho biết trên VietNamNet.

Còn chị Nguyễn Bạch Hương (34 tuổi, ngụ quận 10) cho biết Vạn Hạnh Mall là "địa chỉ ruột" của chị và bạn bè mỗi cuối tuần, lễ, Tết.

"Tôi thường dẫn cả nhà đến đây ăn uống, vui chơi rồi xem phim. Thật buồn khi nơi đây liên tục xảy ra những sự việc không mong muốn. Thực tế, công tác an ninh toà nhà cũng rất đảm bảo, nhưng rất khó để ngăn chặn những trường hợp cố tình nhảy lầu như vậy", chị Hương chia sẻ trên VietNamNet.

Người phụ nữ này nói chị rất đồng cảm với các tiểu thương, nhất là chủ trung tâm thương mại này khi chưa đầy 2 tháng mà xảy ra liên tiếp 3 vụ việc đáng tiếc.

"Miếng cơm manh áo của bao nhiêu con người. Người mất thì cũng đã mất. Mặc dù có chút hoang mang sau các vụ việc nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nơi này", chị Hương cho biết trên VietNamNet.

Vạn Hạnh Mall rào lưới một phần khoảng không thông tầng và nâng cao kính an toàn và lan can từ 1,4m lên 1,7m - Ảnh: Báo Tiền Phong

Vạn Hạnh Mall thông báo khẩn sau 3 vụ rơi lầu tử vong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong: Tối 26/4, Vạn Hạnh Mall đăng bài thông báo về loạt thay đổi của trung tâm thương mại thời gian qua.

Theo đó, Vạn Hạnh Mall đã tiến hành một số biện pháp tăng tính an toàn cho khách đến trải nghiệm, gồm nâng cao kính an toàn ở khu vực thông tầng và lan can (từ 1,4 m thành 1,7 m); tăng cường đội ngũ bảo vệ, giám sát an ninh tại các tầng; tăng số lượng camera giám sát và rà soát các khu vực.

Trung tâm còn tổ chức nghi lễ lập trai đàn chẩn tế. Ngoài ra, thông báo cho biết sẽ làm việc cùng nhà thầu để tiến hành rào lưới khu vực khoảng không thông tầng trong vài ngày tới.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, một thanh niên sinh năm 2002 tử vong sau khi rơi từ lầu 7 tại Vạn Hạnh Mall. Đây là vụ rơi lầu thứ 3 xảy ra tại Vạn Hạnh Mall kể từ tháng 3.