Theo thông tin từ báo Tri thức, khoảng 10h30 sáng 26/4, một người được xác định rơi từ tầng cao xuống, nằm trong gian hàng quần áo tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall (quận 10, TP.HCM). Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân nằm bất động và đã tử vong.

Công an phường 12, quận 10 đang phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân. Qua xem xét hệ thống camera của trung tâm và video do người dân cung cấp, bước đầu ghi nhận hình ảnh nam thanh niên nhảy từ lan can lầu 7 xuống sảnh của trung tâm. Nạn nhân sinh năm 2002, thường trú tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.