Sau khi rời showbiz vì bê bối, Lý Dịch Phong sống kín đáo ở quê nhà Thành Đô (Trung Quốc). Nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm đôi lần bị bắt gặp dạo phố, đi ăn uống cùng bạn bè. Khi có khán giả hỏi xin chụp ảnh, Lý Dịch Phong cũng vui vẻ đồng ý, không có thái độ lẩn tránh.

Vào ngày 27/12, trang Sina đưa tin, một cư dân mạng cho biết gần đây đã gặp Lý Dịch Phong ở núi Đại Cô, Liêu Ninh (Trung Quốc). Anh một mình đi viếng chùa. Theo nguồn tin, Lý Dịch Phong có tâm trạng tốt, ngoại hình gần như không thay đổi so với giai đoạn còn là tài tử hạng A của làng giải trí Hoa ngữ.

Truyền thông xứ tỷ dân cho biết với khối tài sản kếch xù tích lũy được trong thời gian làm nghệ thuật, Lý Dịch Phong có 1 cuộc sống sung túc sau khi "nghỉ hưu sớm". Anh hiện đầu tư kinh doanh để kiếm thu nhập.

Lý Dịch Phong bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt vào tháng 9/2022 vì hành vi mua dâm trái phép nhiều lần. Sau khi xuất hiện các thông tin tiêu cực, nam diễn viên và công ty quản lý vẫn lên tiếng thanh minh, khẳng định mình luôn tuân thủ pháp luật và tin tức trên mạng không đúng sự thật.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, Lý Dịch Phong thừa nhận scandal lớn nhất sự nghiệp. Ngay sau khi thông tin Lý Dịch Phong bị bắt vì mua bán dâm được đăng tải, các tổ chức truyền thông Trung Quốc cũng tiến hành tẩy chay nam diễn viên.

14 nhãn hàng mà Lý Dịch Phong là người đại diện cũng lần lượt ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Hình ảnh quảng cáo của Lý Dịch Phong bị gỡ ngay trong đêm.

Các bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Lý Dịch Phong bị xóa khỏi các trang phát trực tuyến và hơn 300.000 người hâm mộ đã hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên này trong vòng một ngày kể từ khi bê bối bị phanh phui.

Tài khoản mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) với hơn 60 triệu người theo dõi và trang đại diện công ty quản lý của Lý Dịch Phong cũng bị xóa bỏ. Các công ty của Lý Dịch Phong ở Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo giải thể, trả mặt bằng, nhân viên ly tán.

Lý Dịch Phong được trả tự do vào ngày 25/9/2022. Kể từ đó, nam diễn viên sống ẩn dật. Một số nguồn tin cho biết Lý Dịch Phong quyết định về quê nhà ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) để tránh bão dư luận. Anh cũng biến mất khỏi tầm ngắm của truyền thông Trung Quốc gần một năm qua.

Sau vụ bê bối chấn động, Lý Dịch Phong bị phong sát triệt để và phải rời giới giải trí. Đỉnh lưu một thời này phải đền bù thiệt hại cho các đối tác số tiền lên đến 20 triệu USD (483 tỷ đồng).