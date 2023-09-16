Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút

Sao quốc tế 16/09/2023 13:41

Hầu hết khán giả đều không hào hứng với màn tái xuất đầy bất ngờ của Lý Dịch Phong.

Vào tháng 9/2022, phía Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo một nam diễn viên họ Lý bị tạm giam vì nhiều lần mua dâm. Cơ quan chức năng sau đó xác nhận với CCTV rằng nhân vật trong vụ việc trên chính là Lý Dịch Phong.

Sự việc khiến danh tiếng của ngôi sao đình đám này sụp đổ ngay lập tức. Anh vấp phải làn sóng chỉ trích kịch liệt, bị các nhãn hàng quay lưng, gạch tên khỏi những dự án, chương trình có liên quan đồng thời bị tước các giải thưởng từng đạt được. Từng ngôi sao hạng A có sự nghiệp xán lạn, Lý Dịch Phong bị "phong sát" triệt để và buộc phải rút khỏi làng giải trí Cbiz.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút - Ảnh 1

Từng ngôi sao hạng A có sự nghiệp xán lạn, Lý Dịch Phong bị "phong sát" triệt để và buộc phải rút khỏi làng giải trí Cbiz

Tuy nhiên mới đây vào ngày 15/9, Lý Dịch Phong bất ngờ xuất hiện trong một buổi livestream giao lưu cùng các khán giả. Tuy nhiên, phiên phát sóng này đã bị chặn và sập toàn tập chỉ sau 5 phút. Có thể lý do chính là netizen đã đổ xô vào báo cáo, đánh sập livestream của Lý Dịch Phong.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút - Ảnh 2
Ngày 15/9, Lý Dịch Phong bất ngờ xuất hiện trong một buổi livestream giao lưu cùng các khán giả.

Ngay lập tức khoảnh khắc này đã gây xôn xao và được bàn tán khắp mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Lý Dịch Phong có vẻ đang cố gắng trở giới giải trí sau hơn 1 năm "ở ẩn" vì bê bối mua dâm. Thế nhưng động thái này cả nam diễn viên lại vấp phải sự phản đối gay gắt. Phần lớn đều đồng tình Lý Dịch Phong không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ người hâm mộ sau những tội lỗi đã phạm phải.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng Lý Dịch Phong có vẻ đang cố gắng trở giới giải trí sau hơn 1 năm "ở ẩn" vì bê bối mua dâm.

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ - diễn viên nổi đình nổi đám tại Trung Quốc và thuộc hàng “tứ đại lưu lượng” (4 sao nam nổi tiếng nhất) của Cbiz bên cạnh Dương Dương, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Anh từng được khán giả yêu thích qua các bộ phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Oan gia kiếm khách, Hoạt sắc sinh hương, Đạo mộ bút ký, Ma tước, Thanh vân chí, Kính song thành, Ám dạ hành giả… Sau Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong là ngôi sao thần tượng tiếp theo của Trung Quốc "ngã ngựa" vì lối sống thác loạn. Tương tự như nhiều sao nam vướng bê bối tình dục trước đó như Huỳnh Hải Ba, Ngô Diệc Phàm, Lý Vân Địch…, Lý Dịch Phong hứng chịu làn sóng tẩy chay từ công chúng, không còn cơ hội trở lại làng giải trí.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút - Ảnh 4

Lý Dịch Phong sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ - diễn viên nổi đình nổi đám tại Trung Quốc.

Hậu phong sát, Lý Dịch Phong bất ngờ 'tái xuất giang hồ', livestream giao lưu nhưng rồi 'sập nguồn' chỉ trong 5 phút - Ảnh 5
Sau Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong là ngôi sao thần tượng tiếp theo của Trung Quốc "ngã ngựa" vì lối sống thác loạn.
Lý Dịch Phong lộ diện với ngoại hình lạ lẫm sau gần 1 năm bị 'phong sát'

Lý Dịch Phong lộ diện với ngoại hình lạ lẫm sau gần 1 năm bị 'phong sát'

Mạng xã hội vừa xôn xao hình ảnh Lý Dịch Phong tại một nhà hàng. Đây là bức ảnh hiếm hoi của nam diễn viên từ sau bê bối tai tiếng vào năm ngoái.

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