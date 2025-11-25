Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Sao quốc tế 25/11/2025 08:30

Trong khoảng một năm qua Triệu Lộ Tư trải qua nhiều biến cố khiến sự nghiệp lận đận.

Triệu Lộ Tư đón tin vui, cô đã ký hợp đồng quản lý với công ty mới là Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh, tài khoản mạng xã hội studio của nữ diễn viên cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng im lặng. Trước đó, tài khoản này bị công ty quản lý cũ là Ngân Hà Khốc Ngu nắm giữ.

Triệu Lộ Tư còn liên tiếp có các hoạt động đáng chú ý như ra bài hát mới, tổ chức fan meeting thành công. Trong buổi họp mặt người hâm mộ, chính Triệu Lộ Tư đã khóc và chia sẻ: "Hai tháng trước tôi đã thực sự cảm thấy có lẽ sau này không thể làm diễn viên được nữa". Song, hiện tại Triệu Lộ Tư trở lại mạnh mẽ hơn, danh tiếng không hề giảm sút, ngược lại người hâm mộ của cô ngày càng đông đảo và có tinh thần bảo vệ thần tượng hơn trước.

 

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này - Ảnh 1

Theo QQ, trong khoảng một năm qua Triệu Lộ Tư trải qua nhiều biến cố khiến sự nghiệp lận đận. Cuối tháng 12/2024, nữ diễn viên phát bệnh khiến cơ thể bị tê liệt, phải nhập viện điều trị, tình trạng nguy hiểm khi cô mất khả năng ngôn ngữ, không thể cầm nắm vật bình thường, di chuyển bằng xe lăn.

Triệu Lộ Tư lên mạng khóc và cho biết cô bị công ty quản lý cũ chèn ép, đối xử bất công. Triệu Lộ Tư đứng lên đối đầu công ty. Hậu quả là Triệu Lộ Tư bị Ngân Hà Khốc Ngu chặn đứng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sau đó Triệu Lộ Tư thường xuyên lên mạng chia sẻ cảm xúc. Nhưng điều này khiến công chúng khó chịu, họ cho rằng nữ diễn viên bị bệnh nhưng không im lặng nghỉ ngơi mà thường xuyên ồn ào chiêu trò, lợi dụng bệnh tật gây chú ý. Thậm chí, show giải trí "chữa lành" của Triệu Lộ Tư cũng bị cấm phát sóng.

Thời điểm đó, khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư khó vực dậy, vì trong nhiều trường hợp trong quá khứ, nghệ sĩ đối đầu với công ty quản lý thường thua thiệt, nhiều người từ đó đánh mất tương lai tươi sáng.

 

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này - Ảnh 2

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư lên sóng vào tháng 10 và đạt được thành tích tốt. Ở thời điểm dư luận về nữ diễn viên không mấy tích cực, phim của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút người xem, đây là điều khiến các nhà đầu tư chú ý.

Điều này chứng minh Triệu Lộ Tư có lượng người hâm mộ hùng hậu ủng hộ và lượng khán giả theo dõi phim của cô đông đảo. Triệu Lộ Tư cũng là ngôi sao hiếm hoi đạt thành tích tất cả phim ra mắt đều có lượt xem trên một tỷ view. Phong độ ổn định, gương mặt thu hút khán giả, khả năng chọn kịch bản và tạo tương tác với bạn diễn là điều các nhà đầu tư cần ở một diễn viên.

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Mặc dù Triệu Lộ Tư chưa chính thức xác nhận công ty quản lý mới nhưng đã có khá nhiều thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về “nhà” mới cũng như đãi ngộ của cô khi đi theo ông chủ mới.

