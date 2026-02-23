Mách bạn bí quyết chiên đùi gà lắc phô mai giòn lâu, vàng ươm cho cả nhà cùng mê

Gà lắc phô mai giòn tan, thơm nức mũi luôn là 'chân ái' của các bạn nhỏ. Nhìn các bé hào hứng thưởng thức từng miếng gà vàng ươm, đậm đà vị phô mai mới thấy món ăn này có sức mạnh 'gây nghiện' đến nhường nào!

- 20gr bột phô mai

- 150gr bột chiên giòn

- 1 quả trứng gà

- Sả, lá chanh

Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, hạt nêm, bột nghệ

Cách làm:

- Rửa sạch đùi gà và để ráo. Sau đó ướp đùi gà với dầu hào hạt nêm, bột nghệ khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Sau khi ướp xong thì đập 1 quả trứng gà và thêm 1 muỗng bột chiên giòn đảo đều cho thịt gà thấm đều trứng và bột.

- Bắc lên bếp 1 cái quánh nhỏ và đổ dầu ăn đun cho sôi và để lửa nhỏ. Lăn phần gà đã ướp vào đĩa bột chiên giòn, cho từng miếng gà đều được bao phủ bởi bột. Sau đó lấy thịt gà chiên ngập dầu ở lửa nhỏ, khi thịt đã chín đều và vàng đẹp thì mình vớt ra để ráo dầu.

- Sả đập dập và lấy tay xé mỏng, ướp với bột chiên giòn. Sau khi chiên gà xong thì cho sả vào chiên đến khi vàng giòn. Tắt bếp và cho lá chanh vào quánh dầu sôi.

- Cho gà đã chiên ra một cái tô, sau đó cho khoảng 10-20gr bột phô mai vào và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại rồi lắc đều cho thịt gà được áo đều 1 lớp bột phô mai.

- Trải lớp sả chiên giòn xuống đĩa và xếp đùi gà lên rắc lá chanh vừa chiên lên trang trí và bắt đầu thưởng thức.

Với hương thơm hấp dẫn của phô mai cùng hương vị ngọt mềm tự nhiên và thấm vị của thịt gà, lại được bọc bởi một lớp bột chiên giòn rụm chắc chắn từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mê. Cùng làm ngay gà lắc phô mai giòn thơm siêu ngon với công thức đơn giản ai cũng có thể làm với mình nhé.

Nguồn: FB Thanh Huệ