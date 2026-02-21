Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Món ngon mỗi ngày 21/02/2026 11:30

Tết này, thay vì những món quen thuộc, tại sao không thử làm mới mâm cỗ với cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái? Từng hạt cơm vàng óng ánh, thơm nồng vị cà ri quyện cùng hải sản tươi rói sẽ là 'điểm 10 không có nhưng' cho bữa cơm sum vầy.

Sự hòa quyện tuyệt vời giữa vị chua thanh của dứa chín, ngọt đậm của tôm tươi và chút giòn tan từ hạt điều tạo nên món cơm rang dứa kiểu Thái 'ngon tuyệt đỉnh'. Đây chính là vị cứu tinh giải ngán hoàn hảo cho những ngày Tết đầy ắp đạm. Công thức thì siêu đơn giản, nguyên liệu lại đang vào mùa, còn chờ gì mà không vào bếp khoe khéo tay nghề nào cả nhà ơi!

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon 'vàng óng' cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- Cơm nguội, cơm nấu để nguội

- 1 quả dứa còn nguyên vẹn

- Tôm: 10 con

- Trứng: 4 quả

- Đậu hà lan, cà rốt, ngô, đậu côve, em mua gói hạt cắt sẵn đông lạnh cho nhanh^^

- Xúc xích

- Gia vị: hạt nêm, dầu hào, dầu ăn, nước tương, hành tỏi băm nhuyễn.

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon 'vàng óng' cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc - Ảnh 2

Cách làm:

- Tôm rửa sạch, bóc vỏ, 6 con tôm em thái hạt lựu và 4 con em để nguyên không thái để lát xào chung và trang trí.

- Xúc Xích thái hạt lựu.

- Trứng em tách 3 lòng đỏ để riêng, trộn đều vào cơm, còn 1 quả và 3 lòng trắng em cho xíu hạt nêm mang đi chiên làm topping.

- Phi hành mỡ thơm em cho tôm, hỗn hợp rau củ vào xào cho chín và cho ra đĩa.

- Cho dầu ăn vào chảo và bắt đầu cho cơm vào rang, trộn lòng đỏ trứng với cơm thì hạt cơm màu đẹp, rời từng hạt. Tùy các bác thích ăn cơm rang khô hay mềm thì thời gian rang nhiều hay ít nha. Chảo nhà em to nên nay em rang khá nhiều ăn no luôn ạ. Khi rang cơm theo như ý muốn rồi thì em cho đĩa tôm rau hạt vừa rồi vào đảo, nêm nếm gia vị và cho xúc xích + trứng vào đảo rồi tắt bếp nha.

- Trong lúc rang cơm thì em có cắt dứa ra làm đôi. Lấy dao mũi nhọn em cắt ruột thành hình vuông và lấy thìa khoét thịt dứa ra, tạo khoảng trống để lát cho cơm chiên vào.

- Tắt bếp rồi em cho thịt dứa hình vuông hình chữ nhật vào chảo cơm rang đảo đều rồi múc ra trái thơm đã được khoét lỗ trước đó, ăn kèm với nước tương siêu ngon.

Món cơm rang kiểu Thái với những hạt cơm được rang giòn quyện đều với trứng đượm màu vàng, có mùi thơm mùi dứa, chua chua, ngọt ngọt, kết hợp với đậu hà lan, bắp... rất ngon, dễ ăn mà không bị ngán.

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon 'vàng óng' cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc - Ảnh 3

Nguồn: FB Thanh Huệ

Cách làm cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái, điểm 10 không có nhưng

Cách làm cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái, điểm 10 không có nhưng

Dứa sẵn vào mùa cùng với công thức làm cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái ngon tuyệt đỉnh. Mọi người cùng trổ tài nhé.

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