Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 21/02/2026 12:30

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trở nên dễ dàng. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu vô cùng rộng mở. Tinh thần trách nhiệm cao và cách thể hiện năng lực tài tình giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên.

Con giáp may mắn này sẽ được nhiều người khác giới để ý, điều này rất có lợi cho người độc thân, song lại gây ra nhiều rắc rối cho những người đã có đôi có cặp. Người độc thân có cơ hội tìm gặp ý trung nhân nếu biết mở lòng đón nhận tình cảm mới. Nếu không thể bắt đầu tình yêu với họ thì cũng chớ nên nói lời khó nghe gây mất hình ảnh đã xây dựng bấy lâu 

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Điềm báo có quý nhân giúp đỡ, cộng với kiên định, bản lĩnh và tính quyết đoán giúp con giáp này không bỏ lỡ các cơ hội thăng tiến quan trọng. Khả năng làm việc độc lập và sự cương quyết, quyết đoán giúp bản mệnh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tính cách bảo thủ và cứng nhắc vô hình trung cản trở khả năng phát huy năng lực của người tuổi này.

Tuy nhiên, vận tình duyên của con giáp này nên chủ động và cởi mở hơn. Thể hiện thái độ và cảm xúc thật của mình với người ấy chính là cách để tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thay vì khép kín lòng mình khiến mối quan hệ không được thoải mái.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra khả quan và hanh thông trong ngày thứ Ba này. Các kế hoạch dần có bước chuyển mình đáng kể nhờ những nỗ lực và tinh thần thép, chiến đấu không biết mỏi mệt của con giáp này. Cơ hội thăng tiến đang ở ngay trước mắt, bản mệnh hãy giữ cho mình sự sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ tốt này.

Chuyện tình yêu đôi lứa của các cặp đôi đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Đường tình yêu được đào hoa vượng nên người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Nhờ đó, cơ hội yêu đương của bạn mới được nâng cao trông thấy. Mặc dù không có bất cứ sự đảm bảo nào cho tương lai hai người, nhưng bản mệnh hãy cứ an tâm sống hết mình với tình yêu hiện tại.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 17h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (21/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Tuyệt chiêu làm món cá nục sốt cà chua thơm lừng, ăn cùng cơm nóng là "hết sảy"

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Cơm rang dứa thập cẩm kiểu Thái: Món ngon "vàng óng" cho mâm cỗ Tết thêm tài lộc

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 50 phút trước
Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Yêu thương trở về từ bữa cơm đoàn viên năm mới

Không gian sống 2 giờ 59 phút trước
Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Thịt gà giữ được bao lâu khi để trong tủ lạnh?

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 5 phút trước
Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Hồn Tết Việt: Tìm lại bản sắc trong nhịp sống hiện đại

Không gian sống 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/2/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, miếng SJC tăng sốc 2 triệu đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp làm ăn như 'rồng cưỡi mây', may mắn mỉm cười, một bước thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 22/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (22/2-23/2), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Đúng 3 ngày tới (Mùng 8 Tết), 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, có của cải lẫn sắc đẹp, vận đỏ bừng bừng, tha hồ sắm xe mua nhà

Đúng 3 ngày tới (Mùng 8 Tết), 3 con giáp giàu nhanh chóng mặt, có của cải lẫn sắc đẹp, vận đỏ bừng bừng, tha hồ sắm xe mua nhà

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 21/2/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Thần Tài nhắm trúng sau ngày 21/2/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, lên đời đổi vận, giàu có bất ngờ, vượng phát đủ đường

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/2/2026 (Mùng 5 Tết), 3 con giáp hút cạn Lộc Trời, lên đời đổi vận, giàu có bất ngờ, vượng phát đủ đường