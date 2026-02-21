Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 21/02/2026 10:53

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, khá nhiều tin vui sẽ đến với người tuổi Tuất. Nhờ Tam Hợp Thái Tuế trợ mệnh, bạn có thể đón nhận nhiều cát lành, vận trình hanh thông. Có lẽ người tuổi này đang có vận may tài lộc và hoàn toàn có thể có các cơ hội để thay đổi chất lượng cuộc sống của mình. 

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên một vài khoản ngoài dự định có thể ghé thăm khiến bạn phải móc hầu bao thường xuyên hơn, nhất là những dự định sắm Tết. Hãy nhớ chi tiêu đúng mức để tiết kiệm cho kế hoạch sắp tới, sau Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch cần dùng đến tiền đấy.

 

Ngày ngũ hành tương sinh nên chắc chắn người tuổi Tuất tỏ ra khá hào hứng với chuyện yêu đương hay những kế hoạch hâm nóng tình cảm. Các bạn độc thân đừng ngạc nhiên nếu như có ai bó bày tỏ cảm tình của họ với mình nhé. 

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, nhờ Tam Hội trợ giúp nên tuổi Mùi cũng bớt vất vả vì công việc. Bạn ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Mùi là người có năng lực, quyết đoán và làm việc rất mạnh mẽ nên không ai có thể bắt bẻ được bạn trong hôm nay. 

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

May mắn có Thực Thần trợ vận nên Mùi không phải lo chuyện tiền bạc. Bạn khá tỉnh táo nên không mắc bẫy những chiêu trò lừa đảo trên mạng. Con giáp này biết quan hệ ngoại giao để làm ăn nên hay có lộc ăn uống, quà cáp từ cấp dưới hoặc đốc tác làm ăn.

 

Đường tình duyên kém sắc vì cục diện ngũ hành Thổ khắc Thủy. Bạn trẻ độc thân muốn làm nên nghiệp lớn thì phải đánh đổi, sự cô độc là điều không thể tránh khỏi. Nay bạn nhận ra bộ mặt giả tạo của một vài người, lòng người khó đoán và thâm sâu, đừng tin tưởng người khác quá nhiều.

Con giáp tuổi Thìn 

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, tuổi Thìn nhận ra rằng sẽ có khá nhiều những cơ hội để thay đổi không khí gia đình. Công việc đã được xử lý đâu vào đó, tài chính gần như vừa ý cho nên con giáp này có thể mua sắm để chiều chuộng bản thân và dành những món quà tặng cho mọi người trong gia đình.

Trong 4 ngày 22, 23, 24 và 25/2, 3 con giáp vận may đỏ chót, Tài Lộc quật khởi, tiền vàng ngập lối, giàu nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các công việc gia đình diễn ra khá trôi chảy và không có điều gì cản trở giúp con giáp này có một ngày vô cùng bình yên và vui vẻ. Tuy nhiên, tuổi Thìn cần chú ý sức khỏe, ngày Thổ vượng nên hãy thận trọng một chút trong việc ăn uống để bảo vệ dạ dày.

Phương diện tình cảm của người độc thân dường như không có trạng thái thay đổi nào đáng kể và chắc chắn sẽ không có điều gì khiến bản mệnh phiền muộn, thậm chí có thể dành thời gian để tự tạo niềm vui và những trải nghiệm khác. Người có đôi biết mình nên làm gì để giữ được trái tim nửa kia.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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