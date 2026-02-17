Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Thân

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, tuổi Thân đang có khá nhiều điều để cố gắng và hơn thế niềm vui giúp cho bản mệnh có được tinh thần phấn chấn để có được vận trình tốt nhất. Con giáp này luôn lựa chọn sự ổn định, thoải mái và trong ngày nhờ Thực Thần nên mong muốn của đều được toại nguyện.

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc của tuổi Thân trong ngày hôm nay, con giáp này làm kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để cải thiện hoạt động hợp tác, đừng quá tham việc đẩy thêm hàng hóa mà nên tính toán đến chiến lược lâu dài hơn. Vận tài lộc công danh xem như tạm ổn đủ để con giáp này cảm thấy hài lòng với vận trình của mình.

Đường tình duyên của tuổi Thân trong ngày nhờ cục diện Tam Hợp hứa hẹn có những bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm. Những người độc thân sẽ gặp được nhân duyên tốt đẹp, ai đang bàn tính chuyện kết hôn thì có thể bàn bạc từ sớm. Các mối quan hệ quan trọng nhất của con giáp này đều bước vào giai đoạn ổn định nên không còn phải lo nghĩ nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, tuổi Ngọ lâm Thiên Ấn thì thông thạo công việc, hay nắm giữ những chức vụ quan trọng ở công ty hay tập thể nào đó. Tuy nhiên lắm tài thì lắm người ghét. Bạn nổi bật vì tài năng nhưng nhiều người đố kỵ vì bạn hơn họ. Đi làm hay có kẻ nói xấu sau lưng, đặt điều chê bai bạn với cấp trên. 

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tương Phá cũng thu hút tiểu nhân tụ tập đến phá hoại Ngọ trong đường tình cảm. Bạn có nhiều bạn bè nhưng được mấy ai thật lòng, lúc sung sướng thì đầy bạn nhưng lúc khó khăn không thấy một ai. Nay đi ra ngoài làm gì cũng khó mà thành công, có kẻ ném đá giấu tay nhưng Ngọ không hề biết.

 

Điểm sáng nhất trong ngày là mặt tài lộc nhờ Mộc sinh Hỏa. Tiền bạn đầu tư vào lĩnh vực nào đó bấy lâu nay bắt đầu có dấu hiệu sinh lời. Thời điểm chín muồi kiếm tiền tới rồi, có lẽ nhiều bạn đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi để lấy lại số tiền mình đánh mất trong quá khứ.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, mang tới vận may tài lộc cho tuổi Tuất. Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng, bản mệnh rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Tuy nhiên, cần có cách chi tiêu khoản tiền này thật hợp lý.

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình cảm, con giáp này được sống trong một gia đình hạnh phúc. Ngày Tết dù bận rộn đến mấy thì mọi người vẫn không quên quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoặc mệt mỏi.

Người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới trong ngày này. Nếu bản mệnh có thiện cảm với ai, bản mệnh nên chủ động giữ mối quan hệ với người đó. Có thể đối phương sẽ giúp ngày Tết của bản mệnh trôi qua ý nghĩa hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về trong 2 ngày 28, 29 Tết Bính Ngọ này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Xã hội 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng