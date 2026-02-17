Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, tuổi Thân đang có khá nhiều điều để cố gắng và hơn thế niềm vui giúp cho bản mệnh có được tinh thần phấn chấn để có được vận trình tốt nhất. Con giáp này luôn lựa chọn sự ổn định, thoải mái và trong ngày nhờ Thực Thần nên mong muốn của đều được toại nguyện.

Đường tình duyên của tuổi Thân trong ngày nhờ cục diện Tam Hợp hứa hẹn có những bước tiến quan trọng trong chuyện tình cảm. Những người độc thân sẽ gặp được nhân duyên tốt đẹp, ai đang bàn tính chuyện kết hôn thì có thể bàn bạc từ sớm. Các mối quan hệ quan trọng nhất của con giáp này đều bước vào giai đoạn ổn định nên không còn phải lo nghĩ nhiều.

Về phương diện tài lộc của tuổi Thân trong ngày hôm nay, con giáp này làm kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để cải thiện hoạt động hợp tác, đừng quá tham việc đẩy thêm hàng hóa mà nên tính toán đến chiến lược lâu dài hơn. Vận tài lộc công danh xem như tạm ổn đủ để con giáp này cảm thấy hài lòng với vận trình của mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, tuổi Ngọ lâm Thiên Ấn thì thông thạo công việc, hay nắm giữ những chức vụ quan trọng ở công ty hay tập thể nào đó. Tuy nhiên lắm tài thì lắm người ghét. Bạn nổi bật vì tài năng nhưng nhiều người đố kỵ vì bạn hơn họ. Đi làm hay có kẻ nói xấu sau lưng, đặt điều chê bai bạn với cấp trên.

Tương Phá cũng thu hút tiểu nhân tụ tập đến phá hoại Ngọ trong đường tình cảm. Bạn có nhiều bạn bè nhưng được mấy ai thật lòng, lúc sung sướng thì đầy bạn nhưng lúc khó khăn không thấy một ai. Nay đi ra ngoài làm gì cũng khó mà thành công, có kẻ ném đá giấu tay nhưng Ngọ không hề biết.

Điểm sáng nhất trong ngày là mặt tài lộc nhờ Mộc sinh Hỏa. Tiền bạn đầu tư vào lĩnh vực nào đó bấy lâu nay bắt đầu có dấu hiệu sinh lời. Thời điểm chín muồi kiếm tiền tới rồi, có lẽ nhiều bạn đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi để lấy lại số tiền mình đánh mất trong quá khứ.

Con giáp tuổi Tuất

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, mang tới vận may tài lộc cho tuổi Tuất. Nếu tham gia các trò chơi rút thăm trúng thưởng, bản mệnh rất có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Tuy nhiên, cần có cách chi tiêu khoản tiền này thật hợp lý.

Về mặt tình cảm, con giáp này được sống trong một gia đình hạnh phúc. Ngày Tết dù bận rộn đến mấy thì mọi người vẫn không quên quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoặc mệt mỏi.

Người độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới trong ngày này. Nếu bản mệnh có thiện cảm với ai, bản mệnh nên chủ động giữ mối quan hệ với người đó. Có thể đối phương sẽ giúp ngày Tết của bản mệnh trôi qua ý nghĩa hơn.

