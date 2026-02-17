3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 09:30

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ vô cùng trôi chảy. Nhờ tính cách gan lì, không ngại bất cứ khó khăn hay thách thức nào, từ đó mà nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên. Con giáp này hứa hẹn sẽ sớm gặt hái được những thành công rực rỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Tam Hội nâng đỡ mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực để tiếp tụ

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Con giáp này nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, cấp trên, do đó mà hiệu quả công việc cũng tốt hơn. Biểu hiện xuất sắc của bạn đã giúp chính bản mệnh được tin tưởng, trọng dụng hơn. Quý nhân che chở nên đường tài lộc tương đối hanh thông, bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội làm ăn mới.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên ngọt ngào lãng mạn. Tuổi Mùi tính cách vui vẻ, hài hước, dễ tạo cảm tình ở những người xung quanh. Những người đã lập gia đình không quên hâm nóng cảm xúc để mối quan hệ thêm khăng khít.

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Thiên Ấn xuất hiện kịp thời giúp người tuổi này liên tục gặp may mắn trên con đường công danh, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến hội họa và nghệ thuật. 

Vận trình tình cảm ngập tràn yêu thương. Kim sinh Thủy cho biết con giáp này luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ và tin tưởng từ những người thân yêu. Trái lại, bản mệnh cũng cần có sự sẻ chia ngược lại để đôi bên thêm hiểu nhau.

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Xã hội 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng