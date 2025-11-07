Ngày 7/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP HCM) đang điều tra vụ người bán vé số tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 7/11, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông bán vé số khuyết tật tử vong, hiện trường có vũng máu lớn và chiếc xe lăn.

Gần 10 giờ sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua đường 275 (phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Thủ Đức cũ) phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm bất động trước cổng một nhà dân, bên cạnh có nhiều máu. Cách đó là chiếc xe lăn và xấp vé số.

Mọi người hô hoán nhau báo tin cơ quan chức năng. Lực lượng y tế có mặt sơ cứu, nhưng người đàn ông đã tử vong.

Lực lượng chức năng tích cực sơ cứu nhưng người đàn ông đã tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng, trích xuất camera làm rõ nguyên nhân.

Do trong người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, người đàn ông bị khuyết tật mất một chân, hành nghề bán vé số dạo bằng xe lăn.

Sáng 7/11, trong lúc đi bán vé số, nạn nhân bất ngờ nôn ra máu rồi nguy kịch, tử vong.

Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

