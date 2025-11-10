Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Đời sống 10/11/2025 06:00

Chiều 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã đến kiểm tra hiện trường vụ nổ bồn chứa a-xít tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 9/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm (công ty sản xuất hóa chất) ở xã Bảo Lâm 1, khiến hai công nhân thiệt mạng.

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc khiến hai công nhân tử vong - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, khoảng 9h45 cùng ngày, hai công nhân là anh N.H.T. (29 tuổi) và H.D.K. (28 tuổi) trong lúc kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy, đã phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ và đã siết lại bu lông.

Do bu lông bị gỉ sét, hai công nhân đã sử dụng máy cắt chạy bằng điện để cắt. Tuy nhiên, trong quá trình cắt, tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa đang rò rỉ, dẫn đến vụ nổ.

Vụ nổ khiến hai công nhân bị hất văng ra xa, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân. 

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong - Ảnh 2
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1, cho biết sự cố khiến hai công nhân từ trên cao rơi xuống đất. Bồn chứa phát nổ sử dụng trong việc sản xuất xút - loại vật liệu dùng khai thác quặng.

Kiểm tra hiện trường vụ nổ chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, giấy phép, hệ thống máy móc, trang thiết bị nhà máy... có đảm bảo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp sớm tập trung khắc phục hậu quả.

Dự án xảy ra sự cố khởi công từ tháng 3/2024, sản xuất xút NaOH và các sản phẩm từ Clo phục vụ xử lý nước sạch và nước thải công nghiệp. Công trình thiết kế đạt 20.000 tấn mỗi năm, đã xong phần xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền, máy móc.

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 1 nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong khi làm nhiệm vụ trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   nổ nhà máy sản xuất hóa chất tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Ba 11/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 11/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Nổ lớn ở nhà máy sản xuất hóa chất, hai công nhân tử vong

Đời sống 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 10/11/2025, 3 con giáp Thần Phật hiển linh, Quý Nhân trợ mệnh, đón nhận cơ hội Phát Tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

5 công dụng của tỏi ngâm mật ong​ có thể bạn chưa biết

Sống khỏe 1 giờ 13 phút trước
Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
25 tuổi nợ hơn 500 triệu đồng vì... cố gây ấn tượng với bạn gái

25 tuổi nợ hơn 500 triệu đồng vì... cố gây ấn tượng với bạn gái

Thế giới 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Sau hôm nay, thứ Hai 10/11/2025, ngũ thần vượng tài, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/11/2025), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/11/2025), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đúng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, 3 con giáp may mắn vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, dễ Phát Tài Phát Lộc, sống trong giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, 3 con giáp may mắn vượt bậc, sự nghiệp thăng hoa, dễ Phát Tài Phát Lộc, sống trong giàu sang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Nhóm trẻ em miền núi Đà Nẵng tắm suối bị nước cuốn trôi, 1 tử vong, 1 mất tích

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Bàng hoàng nam sinh tử vong trong trường đại học khi rơi từ tầng 8

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương