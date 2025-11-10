Chiều 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã đến kiểm tra hiện trường vụ nổ bồn chứa a-xít tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm, xã Bảo Lâm 1, khiến 2 công nhân tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 9/11, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại Công ty cổ phần HC Bảo Lâm (công ty sản xuất hóa chất) ở xã Bảo Lâm 1, khiến hai công nhân thiệt mạng.

Hiện trường xảy ra sự việc khiến hai công nhân tử vong - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, khoảng 9h45 cùng ngày, hai công nhân là anh N.H.T. (29 tuổi) và H.D.K. (28 tuổi) trong lúc kiểm tra kỹ thuật trong nhà máy, đã phát hiện khu vực bồn chứa axit có dấu hiệu rò rỉ và đã siết lại bu lông.

Do bu lông bị gỉ sét, hai công nhân đã sử dụng máy cắt chạy bằng điện để cắt. Tuy nhiên, trong quá trình cắt, tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa đang rò rỉ, dẫn đến vụ nổ.

Vụ nổ khiến hai công nhân bị hất văng ra xa, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Bảo Lâm 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1, cho biết sự cố khiến hai công nhân từ trên cao rơi xuống đất. Bồn chứa phát nổ sử dụng trong việc sản xuất xút - loại vật liệu dùng khai thác quặng.

Kiểm tra hiện trường vụ nổ chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, giấy phép, hệ thống máy móc, trang thiết bị nhà máy... có đảm bảo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp sớm tập trung khắc phục hậu quả.

Dự án xảy ra sự cố khởi công từ tháng 3/2024, sản xuất xút NaOH và các sản phẩm từ Clo phục vụ xử lý nước sạch và nước thải công nghiệp. Công trình thiết kế đạt 20.000 tấn mỗi năm, đã xong phần xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền, máy móc.

