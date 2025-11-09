Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Đời sống 09/11/2025 21:03

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 1 nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong khi làm nhiệm vụ trong đêm.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, sáng 9/11, trao đổi với Lao Động, ông Phan Xuân Nam - Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) - xác nhận, tối 8.11, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 8/11, tại Km1039+700 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (thôn Văn Trường Tây, xã Bình Dương), tàu hỏa mang số hiệu D12E-641 do lái tàu Nguyễn Cao P. (chưa rõ lai lịch) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, đã va chạm với ông Nguyễn Đức T. (SN 1983, trú xã Phù Mỹ Bắc) đang đi bộ trên đường ray.

Vụ tai nạn khiến ông T. tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là nhân viên tuần đường thuộc Đội Cầu đường Bồng Sơn (Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình), đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tuyến theo phân công.

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến nhân viên tuần đường tử vong ở Gia Lai - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đoạn đường sắt xảy ra tai nạn nằm gần quốc lộ 1, có nhiều ánh đèn và tiếng còi ô tô, người đi bộ trên đường ray dễ phân tán, mất tập trung.

Tối 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết cả ba người mất tích trên biển Lý Sơn đã được tìm thấy.

