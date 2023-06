Chuyên gia nhắc nhở 5 sai lầm khi ăn cua đồng dễ 'rước họa vào thân', bà nội trợ nào cũng từng mắc phải

Bạn nên tự tay chọn cua đồng còn sống và chọn những con cua cái mới ngon vì cua cái chắc thịt hơn cua đực. Cua ngon là cua cái to khoảng ngón chân cái. Khi làm phải bẻ hết bụng dưới của chúng đi. Bạn không được chọn con cua cái đang đẻ và con cua quá non vì cua non nước sẽ bị hôi.

Ảnh minh họa: Internet

Làm cua không sạch

Môi trường sống chủ yếu của cua đồng là các ao hồ, thùng vũng, đồng ruộng... nên trong mình cua có chứa rất nhiều bùn đất, các vật ký sinh như giun sán, vắt và ấu trùng. Nhiều bà nội trợ thường có thói quen ngại làm nên khi mua cua thường nhờ người bán làm luôn ngoài trợ, hoặc có mua về làm cũng sẽ rửa qua loa. Khi đó bùn đất, các loại ký sinh trùng vẫn còn bám trên mình cua, lúc chế biến lại chưa nấu kỹ nên khi ăn vô hình trung đã ăn cả những vi khuẩn gây bệnh lẫn những kí sinh trùng ở cua vào cơ thể dẫn đến tình trạng ngộ độc hoặc nhiễm sán đường ruột. Thậm chí nếu những con sán này đi lên phổi sẽ gây ho, đau tức ngực, khó thở, nóng sốt, nổi mề đay. Nếu sán cư trú ở não thường gây cơn động kinh, ở gan tạo áp xe.

Vì vậy các bà nội trợ cần lưu ý khi làm cua cần rửa qua nhiều lần nước cho sạch bùn đất, sau khi xé cua thì ngâm trong nước muối để để vắt, sán nếu có sẽ bò ra rồi mới đem giã để đảm bảo vệ sinh.

Không ăn cua để lâu

Khi chế biến cua đồng, nên chế biến đến đâu sử dụng hết đến đó, bởi thịt cua có chứa rất nhiều chất đạm cũng như chất dinh dưỡng khác, sau khi tiếp xúc với môi trường sẽ dễ bị các vi khuẩn có hại làm hỏng, gây ôi thiu…

Đặc biệt trong tiết trời hè hay đang chuyển mùa, việc nấu lại cua không những làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà còn có thể thịt cua bị biến chất, gây độc.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn cua sống

Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen ăn gỏi cua sống, nhưng thực ra điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng tiêu độc ở nhiệt độ cao mà ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh “trùng phổi”.

Nang trùng loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, mà còn có thể xâm nhập lên não, dẫn tới chứng co giật, thậm chí gây bại liệt. Nó xâm nhập vào các khí quan như mắt, thận, gan, tim, tủy sống … dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Một nguyên tắc cần tuyệt đối tuân thủ là phải nấu kỹ cua đồng trước khi ăn.