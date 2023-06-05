5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt

Chọn thực phẩm 05/06/2023 09:56

Nhiều chị em ăn kiêng nên hay giảm khẩu phần ăn hàng ngày, nhất là vào buổi sáng và luyện tập kham khổ. Tuy nhiên, bữa ăn đầu ngày giúp bạn khỏe mạnh hơn rất nhiều, đừng tưởng cứ bỏ ăn là ốm.

 

1. Bánh mì bơ trứng thơm ngon, dinh dưỡng cho người ăn kiêng

Bơ là một loại trái cây thuộc loại quả béo. Hầu hết chất béo có trong quả bơ là chất béo không bão hòa. Vì vậy, ăn bơ rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Bên cạnh đó, sự kết hợp quả bơ với bánh mì ngũ cốc còn là sự kết hợp tuyệt vời của chất béo tốt và chất xơ. Điều này làm cho bữa ăn trở nên ngon miệng, hấp dẫn và tốt cho sức khỏe đường ruột.

Ăn bánh mì nướng với quả bơ sẽ giúp thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa. Nhờ đó làm giảm khả năng tắc nghẽn động mạch.

Ngoài ra, việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa trong chế độ ăn uống cũng có tác dụng trong việc giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt - Ảnh 1
 Nghiên cứu đã cho thấy những người thường xuyên ăn bơ ít tăng cân hơn những người khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng cuộn rau củ

‏Trứng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, kết hợp cùng nhiều loại rau củ sẽ có tác dụng giảm lão hóa và lượng mỡ thừa.‏

‏Bạn có thể dễ dàng chế biến trứng cuộn rau củ trong thời gian ngắn. Món ăn này chứa ít calo, nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa, thích hợp để giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa. Protein từ trứng và chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát cơn thèm ăn vặt trong cả ngày.

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt - Ảnh 2
‏Trứng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

3. Trái cây trộn

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia thì tất cả các loại trái cây đều chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, muối khoáng,… giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, chất béo tích tụ trong cơ thể và cải thiện tình trạng mỡ bụng. Ngoài ra, trái cây chứa ít calo nên không gây tăng cân. Do đó, phương pháp ăn hoa quả giảm cân luôn được phái nữ ưa chuộng và áp dụng nhiều nhất hiện nay.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng loại trái cây ít đường, giàu chất xơ,… nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình giảm cân đạt hiệu quả cao hơn.

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt - Ảnh 3
Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia thì tất cả các loại trái cây đều chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, muối khoáng - Ảnh minh họa: Internet

4. Sữa chua Hy Lạp

‏Sữa chua Hy Lạp là nguồn dinh dưỡng dồi dào, ít calo, thích hợp cho bữa sáng giúp giảm mỡ bụng. Sữa chua Hy Lạp có vị ngọt nhẹ, chứa hàm lượng protein cao, giúp bạn có cảm giác no lâu. Bên cạnh đó, chúng cung cấp nhiều canxi, chống lão hóa, hỗ trợ sức khỏe xương khớp khi về già.‏

‏Bạn có thể trộn sữa chua Hy Lạp cùng trái cây, quả hạch, hạt vào bữa sáng để làm chậm quá trình lão hóa, giảm mỡ bụng hiệu quả.

5 món ăn được mệnh danh là 'kẻ đánh tan mỡ bụng', giúp cơ thể thon thả, 'chống già' cực tốt - Ảnh 4
‏Bạn có thể trộn sữa chua Hy Lạp cùng trái cây, quả hạch, hạt vào bữa sáng để làm chậm quá trình lão hóa- Ảnh minh họa: Internet

4. Cà rốt bao tử sốt phô mai xanh

Món ăn này chắc chắn sẽ tạo cho bạn cảm giác lạ miệng giữa vị ngọt, thơm của cà rốt bao tử và vị béo ngậy của phô mai xanh. Ngoài ra, bạn nên kết hợp cà rốt với nước sốt kem trộn salad, chất béo này làm tăng sự hấp thụ vi chất dinh dưỡng hòa tan carotenoid có trong chất béo của cà rốt bao tử.

 

8 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại là kem chống nắng tự nhiên cho làn da trắng hồng ngày hè

8 loại thực phẩm quen thuộc nhưng lại là kem chống nắng tự nhiên cho làn da trắng hồng ngày hè

Kem chống nắng, áo mũ chống nắng... là những vật dụng quen thuộc để bảo vệ làn da ngày hè. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể chống nắng từ bên trong với những loại thực phẩm quen thuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm béo tan mỡ bụng bữa sáng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 48 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 57 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài