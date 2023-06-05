Bên cạnh đó, sự kết hợp quả bơ với bánh mì ngũ cốc còn là sự kết hợp tuyệt vời của chất béo tốt và chất xơ. Điều này làm cho bữa ăn trở nên ngon miệng, hấp dẫn và tốt cho sức khỏe đường ruột.

Bơ là một loại trái cây thuộc loại quả béo. Hầu hết chất béo có trong quả bơ là chất béo không bão hòa. Vì vậy, ăn bơ rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa trong chế độ ăn uống cũng có tác dụng trong việc giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

Ăn bánh mì nướng với quả bơ sẽ giúp thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa. Nhờ đó làm giảm khả năng tắc nghẽn động mạch.

Nghiên cứu đã cho thấy những người thường xuyên ăn bơ ít tăng cân hơn những người khác - Ảnh minh họa: Internet

2. Trứng cuộn rau củ‏

‏Trứng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, kết hợp cùng nhiều loại rau củ sẽ có tác dụng giảm lão hóa và lượng mỡ thừa.‏

‏Bạn có thể dễ dàng chế biến trứng cuộn rau củ trong thời gian ngắn. Món ăn này chứa ít calo, nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa, thích hợp để giảm cân và làm chậm quá trình lão hóa. Protein từ trứng và chất xơ sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát cơn thèm ăn vặt trong cả ngày.

‏Trứng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

3. Trái cây trộn

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia thì tất cả các loại trái cây đều chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, muối khoáng,… giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, chất béo tích tụ trong cơ thể và cải thiện tình trạng mỡ bụng. Ngoài ra, trái cây chứa ít calo nên không gây tăng cân. Do đó, phương pháp ăn hoa quả giảm cân luôn được phái nữ ưa chuộng và áp dụng nhiều nhất hiện nay.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng loại trái cây ít đường, giàu chất xơ,… nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình giảm cân đạt hiệu quả cao hơn.

Theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia thì tất cả các loại trái cây đều chứa rất nhiều vitamin, chất xơ, muối khoáng - Ảnh minh họa: Internet

4. Sữa chua Hy Lạp‏

‏Sữa chua Hy Lạp là nguồn dinh dưỡng dồi dào, ít calo, thích hợp cho bữa sáng giúp giảm mỡ bụng. Sữa chua Hy Lạp có vị ngọt nhẹ, chứa hàm lượng protein cao, giúp bạn có cảm giác no lâu. Bên cạnh đó, chúng cung cấp nhiều canxi, chống lão hóa, hỗ trợ sức khỏe xương khớp khi về già.‏

‏Bạn có thể trộn sữa chua Hy Lạp cùng trái cây, quả hạch, hạt vào bữa sáng để làm chậm quá trình lão hóa, giảm mỡ bụng hiệu quả.

‏Bạn có thể trộn sữa chua Hy Lạp cùng trái cây, quả hạch, hạt vào bữa sáng để làm chậm quá trình lão hóa- Ảnh minh họa: Internet

4. Cà rốt bao tử sốt phô mai xanh

Món ăn này chắc chắn sẽ tạo cho bạn cảm giác lạ miệng giữa vị ngọt, thơm của cà rốt bao tử và vị béo ngậy của phô mai xanh. Ngoài ra, bạn nên kết hợp cà rốt với nước sốt kem trộn salad, chất béo này làm tăng sự hấp thụ vi chất dinh dưỡng hòa tan carotenoid có trong chất béo của cà rốt bao tử.