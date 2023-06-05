Cây tầm bóp và lợi ích sức khỏe bất ngờ không phải ai cũng biết

Tầm bóp là một loại cây thân thảo thuộc họ cà, phổ biến ở vùng quê Việt Nam với những tên gọi quen thuộc như cây bôm bốp, thù lù cạnh, bùm bụp hay cây lồng đèn. Dưới đây là những công dụng tuyệt vời của cây tầm bóp, cùng xem qua nhé!

Cây tầm bóp là gì? Cây tầm bóp hay nhiều địa phương còn gọi là cây bôm bốp, cây bùm bụp hay cây lồng đèn... Trước đây, loại cây này thường mọc dại, nhưng những năm gần đây, người dân trồng làm rau, đây không chỉ là món ăn ngon mà còn có nhiều công dụng chữa bệnh. Trong Đông y, cây tầm bóp có vị đắng tính mát và không độc. Tất cả các phần của cây tầm bóp đều tốt nhưng có lẽ thứ giá trị nhất chính là quả. Quả tầm bóp khi chín có màu đỏ tươi và có vị hơi chua chua, chúng có thể dùng làm mứt hoặc thuốc chữa bệnh.

Ảnh minh họa: Internet Tác dụng của cây tầm bóp Giúp hạ sốt, cảm lạnh Trong dân gian, tầm bóp được biết đến là bài thuốc hạ sốt cho trẻ khá hiệu quả. Cùng với đó, loại cây này cũng giàu các vitamin cần thiết cho cơ thể, tăng khả năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng. Ngoài ra, cây tầm bóp còn có rất nhiều tác dụng khác trong phòng và điều trị một số bệnh về đường tiết niệu, bệnh đường hô hấp, trị mụn nhọt. Tuy nhiên, việc sử dụng cây tầm bóp làm thuốc cần phải đúng cách và đúng liều lượng.

Ảnh minh họa: Internet Cải thiện thị lực Ăn thực phẩm giàu vitamin A như tầm bóp, cà rốt một cách thường xuyên có thể giúp cải thiện thị lực. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến khó nhìn trong ánh sáng mờ. Vì tầm bóp rất giàu vitamin A, nó rất tốt cho việc cải thiện thị lực và tránh các tình trạng về mắt như bệnh quáng gà. Phòng chống bệnh tim mạch, giảm lượng cholesterol trong máu Cây tầm bóp chứa một lượng lớn vitamin C và axit phenolic, Phytosterol giúp loại bỏ các gốc tự do làm giảm cholesterol trong máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch, phòng tránh được các bệnh như xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ… Bạn có thể bổ sung những dưỡng chất kể trên bằng cách xay lá tầm bóp với nước sau đó lọc lấy phần nước để uống như một loại nước ép bổ dưỡng. Bạn cũng có thể xào rau tầm bóp với các loại hải sản, thịt heo, bò tùy thích. Ảnh minh họa: Internet Cải thiện sức khỏe tiêu hóa Hàm lượng pectin cao trong quả tầm bóp khiến cho nó rất thích hợp để làm mứt và thạch. Ngoài ra pectin cũng là một nguồn chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp di chuyển thức ăn qua ruột già (ruột kết) để ngăn ngừa táo bón. Nó cũng hấp thụ nước trong phân để làm cho phân mềm hơn và dễ dàng đi qua hệ tiêu hóa của bạn. Hỗ trợ điều trị tiểu đường Không phải không có lý do mà dân gian dùng tầm bóp để điều trị bệnh đái tháo đường. Các nhà khoa học đã khám phá ra vai trò ổn định đường huyết của Physalis angulata và đây sẽ là tiềm năng trong tương lai về việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: Internet

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