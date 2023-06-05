6 loại trái cây gây hại cho sức khỏe nếu thường xuyên ăn vào buổi tối

Một miếng xoài trung bình chứa 100calo, 1g protein, 0,5g chất béo, 25g carbohydrate, 23g đường và 3g chất xơ. Khẩu phần này đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày về vitamin C, 35% vitamin A, 20% folate, 10% vitamin B6, 8% vitamin K và kali của cơ thể.

Bên cạnh đó, một số chất dinh dưỡng như beta-carotene có trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh suyễn, ung thư tuyến tiền liệt và kết trực tràng. Do có chỉ số đường cao, không nên ăn nhiều xoài về đêm, đặc biệt là với người mắc tiểu đường.

Giàu chất béo thực vật, ít đường, bơ rất tốt cho dạ dày, ruột, bảo vệ chức năng sinh lý của hệ thống tim mạch và gan. Vì vậy, đây là loại quả rất thích hợp cho trẻ em và người già, nhưng chỉ nên ăn một quả mỗi ngày. Ngoài ra, vì hàm lượng mỡ thực vật quá cao trong bơ, bạn không nên ăn nhiều vào buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt

Được xem là một loại quả rất giàu dinh dưỡng, với các vitamin như B1, C, chất đạm, chất béo, chất xơ, canxi, phốt pho, sắt… Măng cụt còn có khả năng diệt khuẩn. Do vậy nên bổ sung măng cụt vào thực đơn ăn tráng miệng hoặc ăn vặt vào ban ngày nhưng tránh xa loại quả ngon này vào buổi tối vì nó có thể khiến giấc ngủ chập chờn. Hơn nữa, chất xanthone trong măng cụt có thể phát huy tác dụng và gây ngộ độc.

Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu và dưa bí

Hai loại trái cây này được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ăn nhiều, đặc biệt trong mùa hè. Dưa hấu và dưa bí vừa giúp giải khát lại tăng cường sinh lực cho cơ thể. Dưa hấu là loại trái cây tốt để có cho bữa ăn sáng bởi chúng giúp làm tái hydrat trong cơ thể.

Các loại cây họ dưa có hàm lượng nước và chất dinh dưỡng cao, giúp tăng cường năng lượng của cơ thể và làm cho bạn cảm thấy khỏe khoắn suốt cả ngày. Dưa hấu có thể ăn kết hợp cho bữa ăn sáng bằng cách sử dụng làm salad hay các loại nước ép.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh long

Thanh long rất giàu vitamin và dinh dưỡng như vitamin B1, B2, B3, C, carotene và anthocyanin, giúp giảm cân và ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Tuy nhiên, những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy, tiểu đường nên tránh xa loại quả nhiều đường này vào buổi tối.

Na

Na cũng là nguồn dinh dưỡng phong phú, đặc biệt là vitamin C. Ngoài ra, na còn chứa nhiều chất xơ, carbohydrates, kali, một số vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Quả na rất có ích cho người ăn kiêng hoặc đang muốn giảm cân bởi nó không chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Na rất ngọt, lượng đường cao nên cần chú ý cẩn trọng khi ăn vào buổi tối.