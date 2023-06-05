Trứng là loại thực phẩm đầy dinh dưỡng, được trẻ em lẫn người lớn yêu thích. Thế nhưng, liệu bạn đã biết món ăn siêu bổ này lại không thể kết hợp cùng với 5 loại thực phẩm không?

Sữa đậu nành Theo NDTV, trứng và sữa đậu nành là bữa sáng hoàn hảo của nhiều người. Tuy nhiên, họ không biết rằng protein trong trứng khi kết hợp trypsin của sữa đậu nành gây cản trở quá trình cơ thể phân hủy và hấp thụ protein. Nếu ăn hồng sau khi tiêu thụ trứng, bạn có thể bị ngộ độc. Thậm chí, sự kết hợp này có thể gây viêm dạ dày cấp tính, khiến bạn buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Nếu không may ăn phải, bạn nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng (200ml nước + 20g muối). Nếu không thấy buồn nôn, bạn có thể uống nhiều lần để thải độc tố ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống gừng tươi giã nát pha với nước ấm.

Ảnh minh họa: Internet Tỏi Khi tráng trứng, thường mọi người sẽ cho thêm hành để tăng hương vị cho món ăn. Những cũng có nhiều người lại thích cho thêm tỏi khi chế biến trứng mà không hề biết rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Trứng khi ăn nhiều sẽ đầy bụng, khó tiêu. Tỏi lại mang tính nóng, có thể gây rối loạn tiêu hóa khi sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, tỏi còn gây kích ứng dạ dày nên với những người bị dạ dày thì càng không nên ăn nhiều tỏi.

Ngoài ra, tỏi khi phi lên chiên xào hoặc trộn trong món ăn với trứng như trứng tráng, trứng chưng... sẽ dễ gây cháy xém, hình thành nên độc tố gây bệnh cho cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Trà Để món ăn thêm hấp dẫn, nhiều người sử dụng nước trà để luộc trứng, hoặc khi ăn trứng thì nhâm nhi một tách trà nóng. Đây là một sự kết hợp rất nguy hiểm vì trứng và trà là 2 thực phẩm kỵ nhau. Trong lá trà có chứa một lượng lớn axit tannic, khi kết hợp với protein có trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein axit tannic làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Nếu ăn quá nhiều, bạn có thể đối mặt với chứng táo bón, mệt mỏi thậm chí ngộ độc. Ảnh minh họa: Internet Mì chính Mì chính là một gia vị phổ biến nhưng lại không tốt với cơ thể, đặc biệt là khi kết hợp với trứng. Bởi khi mì chính kết hợp với trứng rán ở nhiệt độ cao biến những axit glutamic, natri, clo hóa thành những muối natri của axit glutamic. Đây cũng là một chất có trong mì chính khiến những nguyên tử muối natri tự nhiên bị phá vỡ. Những dinh dưỡng trong trứng cũng giảm đáng kể. Ảnh minh họa: Internet Đường Chúng ta vẫn thường có thói quen sử dụng đường cho món thịt kho trứng hoặc cho vào trứng rán để tăng hương vị. Những điều này sẽ khiến cho các axit amin trong protein của trứng tạo thành một liên hợp gọi là fructosyl-lysine - một chất khó hấp thụ trong cơ thể, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-khong-oi-troi-chung-voi-5-loai-thuc-pham-cu-ket-hop-cung-nhau-co-ngay-ngo-oc-nang-589006.html