Mẹo bảo quản bơ trong tủ lạnh, 3 bước đơn giản cả năm thoải mái ăn vẫn tươi ngon như mới hái

Mẹo vặt trong bếp 04/06/2023 19:16

Bơ là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, thế nhưng để có thể bảo quản bơ được lâu là vấn đề mà nhiều bà nội trợ vẫn còn thắc mắc băn khoăn.

Cách lựa bơ ngon để bảo quản

Vỏ: Bơ sáp thường có vỏ xanh điểm lấm tấm chấm vàng, thịt dẻo và béo hơn loại bơ tím. Bơ có màu nâu ngả hồng thường sẽ có nhiều sơ hơn. Bơ sáp già có da căng bóng, cầm nặng tay, không ọp, lắc có thể nghe tiếng hạt lăn nhẹ bên trong.

Hình dáng: Quả bơ dài thường nhiều thịt, hạt nhỏ hơn quả tròn nhưng lại nhiều xơ hơn bơ tròn.

Cuống bơ: Trước tiên, hãy cạy bỏ cuống quả bơ. Nếu lõi cuống có màu nâu sậm thì quả bơ đã chín quá. Nếu lõi cuống có màu hơi vàng chứng tỏ quả bơ vừa chín tới, rất ngon.

Cách bảo quản bơ chín trong tủ lạnh

Bảo quản trực tiếp trong ngăn mát tủ lạnh

Theo chia sẻ của mẹ Anh Đào, trước đây chưa biết nên cứ để bơ bên ngoài cho chín rồi ăn, nhưng đến lúc chín lại chín hàng loạt ăn không kịp lại mềm nhũn ra ăn dở hoặc hư luôn phải mang bỏ. Trong một dịp, gia đình chị mua tận 10kg Bơ và không biết làm thế nào để có thể ăn dần, thế mà chồng chị lại bỏ bơ cùng các loại rau củ khác cứ tống vào tủ lạnh. Thật bất ngờ khi bơ chín thật và vẫn ngon như bình thường, số Bơ chồng chị để tủ lạnh cũng để được hẳn 3 tuần, thế là nhà chị vẫn có Bơ ngon ăn mỗi ngày và không hư bỏ 1 trái nào. Đỉnh điểm trong một dịp nhà chị đi du lịch 10 ngày, để quên mấy trái bơ trong tủ lạnh, tới lúc về là các ẻm cũng vừa chín tới ăn ngon luôn. Tủ lạnh làm chậm lại quá trình chín của bơ và bơ vẫn chín được ngon lành, dẻo thơm. Tuy nhiên, cần lưu ý Bơ cần được hái già chắc trái, chứ Bơ hái non thì héo chứ không chín được.

Mẹo bảo quản bơ trong tủ lạnh, 3 bước đơn giản cả năm thoải mái ăn vẫn tươi ngon như mới hái - Ảnh 1
Tủ lạnh làm chậm lại quá trình chín của bơ và bơ vẫn chín được ngon lành, dẻo thơm - Ảnh: Anh Đào.

Bảo quản bơ chín bằng cách nghiền nát

Đây là phương pháp bảo quản bơ tối ưu nếu bạn muốn tiết kiệm tối đa không gian tủ lạnh. Đầu tiên bạn dùng muỗng múc hết phần thịt bơ vào hộp hoặc túi zip, sau đó vắt 1 ít nước cốt chanh vào. Dầm nát bơ để nước cốt chanh trộn đều vào thịt bơ. Cuối cùng chỉ cần đậy kín nắp hộp hoặc túi và để trong ngăn đá tủ lạnh.

Tuỳ vào lượng bơ nhiều hay ít nhưng không nên cho quá nhiều chanh, nhiều nhất chỉ khoảng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh.

Bạn đừng lo vị chua của chanh sẽ ảnh hưởng đến hương vị của bơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước cốt chanh có tác dụng giữ được màu sắc và các chất dinh dưỡng toàn vẹn nhất.

Mẹo bảo quản bơ trong tủ lạnh, 3 bước đơn giản cả năm thoải mái ăn vẫn tươi ngon như mới hái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cấp đông nguyên cả nửa quả bơ đã bóc vỏ

Dùng dao cắt đôi quả bơ theo chiều dọc, dùng tay xoay 2 nửa quả bơ để tách ra và bỏ hạt, sau đó bạn có thể tách bỏ vỏ bơ ra, quét lên bề mặt bơ một ít nước cốt chanh rồi cho vào túi zip hay túi hút chân không.

Lưu ý: Bạn nên bóc vỏ ra luôn thay vì để cả vỏ, bởi khi để cả vỏ trữ đông, khi lấy ra dùng, bạn sẽ rất khó để tách vỏ ra mà lại còn bị mất thêm ít thịt bơ nữa.

Để tăng hiệu quả cách bảo quản bơ bằng túi, bạn có thể dùng máy hút chân không hút hết không khí ở trong túi bơ, sau đó ghi ngày tháng bắt đầu bảo quản lên túi, và cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Mẹo bảo quản bơ trong tủ lạnh, 3 bước đơn giản cả năm thoải mái ăn vẫn tươi ngon như mới hái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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