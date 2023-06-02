Mẹo khử mùi hành trên tay và trong hơi thở

Mẹo vặt trong bếp 02/06/2023 13:58

Mùi hành bám dai dẳng khi bạn ăn món có hành sống hoặc bàn tay dính phải loại gia vị này lúc làm bếp, liệu có cách nào để khử thật nhanh?

Hành tỏi là các gia vị giúp tăng thêm độ thơm ngon cho món ăn. Tuy nhiên, việc sơ chế các nguyên liệu này cũng làm mùi hương của chúng bám lên tay rất râu. Đôi khi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn mùi khó chịu của hành tỏi. Trong trường hợp này, bạn có thể thử cách cách dưới đây.

1. Mẹo khử mùi hành tỏi trong hơi thở

Ăn trái cây tươi và rau quả

Việc dùng trái cây tươi và rau quả cùng hoặc sau bữa ăn sẽ giúp che bớt mùi vị của tỏi và hành. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện, táo hoặc rau diếp sống có thể làm giảm đáng kể mùi tỏi khi thở.

Ăn táo là một cách khử mùi hôi miệng sau khi ăn tỏi, hành hiệu quả.

Nếu bữa ăn của bạn có nhiều tỏi thì hãy ăn táo để tráng miệng hoặc nhai lá bạc hà tươi. Ăn táo là một trong những cách khử mùi hôi miệng sau khi ăn tỏi hiệu quả nhất, giúp hơi thở trở nên dễ chịu. Bạn cũng có thể thay táo bằng lê.

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Nếu bữa ăn của bạn có nhiều tỏi thì hãy ăn táo để tráng miệng hoặc nhai lá bạc hà tươi - Ảnh minh họa: Internet

Ăn các loại rau thơm

Ăn các loại rau thơm như rau mùi, ngò gai, húng chanh, bạc hà. Tinh dầu trong các loại rau này sẽ đánh bật mùi hành khó chịu.

Uống nước

Uống nước sau bữa ăn là cách rửa sạch các chất cặn bã như tỏi và hành tây bám trên lưỡi hoặc kẽ răng. Nó cũng giúp kích thích sản xuất nước bọt, rất hữu ích trong việc loại bỏ một số vi khuẩn gây mùi ra khỏi miệng.

Uống sữa

Một ly sữa trong hoặc sau bữa ăn có tỏi có thể làm giảm nồng độ hợp chất lưu huỳnh, thủ phạm gây ra mùi hôi trong miệng của bạn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sữa nguyên chất có hiệu quả hơn sữa ít béo trong việc giảm mùi hương của tỏi.

2. Khử mùi hành trên tay

- Làm ướt tay, cho ít muối vào lòng bàn tay, chà xát rồi rửa lại bằng nước sạch và lau khô, bôi kem dưỡng ẩm. Muối giúp bạn khử mùi hành và còn loại bỏ tế bào da chết, giúp tay bạn mềm mại hơn. Bạn có thể dùng đường hoặc bột cà phê để thay muối.

- Bôi bơ lạc (bơ đậu phộng) lên tay, massage vài phút rồi rửa lại bằng xà phòng hoặc nước rửa tay. Có thể thay thế bơ lạc bằng kem đánh răng, nhưng cần rửa kỹ bằng nước và bôi dưỡng ẩm sau đó để da tay không bị khô.

Mẹo khử mùi hành trên tay và trong hơi thở - Ảnh 2
Bôi bơ lạc (bơ đậu phộng) lên tay, massage vài phút rồi rửa lại bằng xà phòng hoặc nước rửa tay - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng phần bỏ ngoài của cam, chà xát lên tay trong vài phút rồi rửa bằng nước sạch. Nếu chưa hết mùi, bạn hãy lặp lại cách này vài lần.

- Xay hoặc giã nhuyễn cà chua, bôi lên tay, đắp thành mặt nạ tay, để trong khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước rửa tay, mùi hôi sẽ biến mất.

- Sử dụng nước cốt chanh

Chanh có tác dụng khử mùi hành tỏi rất tốt. Bạn có thể vắt một chút nước cốt chanh vào tay rồi xoa đều. Sau đó, rửa lại tay với nước sạch là được. Ngoài ra, cam cũng có hiệu quả tương tự. Lưu ý, cam và chanh có tính axit tự nhiên, không nên để trên da quá lâu và không sử dụng khi da đang bị trầy xước.

 

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