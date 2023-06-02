6 mẹo dùng điều hòa tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng

Cách dùng điều hòa tiết kiệm điện đầu tiên bạn cần biết đó là bỏ thói quen bật tắt điều hòa liên tục. Nhiều người thường có thói quen bật điều hòa thật lạnh, sau đó tắt đi dùng quạt và đến khi cảm thấy nóng lại bật máy lên. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ tiết kiệm điện năng.

Tuy nhiên đây là cách làm tai hại, vừa không những lãng phí thêm tiền điện mà còn làm cho điều hòa nhanh hỏng. Vì mỗi khi khởi động lại, máy cần tiêu tốn rất nhiều điện năng để làm lạnh lại từ đầu và nhanh hỏng hơn.

Theo như các chuyên gia khuyến cáo thì nên tắt điều hòa trước khi ra ngoài 30 phút. Trong khoảng thời gian này, nhiệt độ trong phòng vẫn đủ mát để bạn cảm thấy thoải mái, tắt đi trước sẽ tiết kiệm điện. Hơn nữa, lúc này nhiệt độ hạ từ từ để cơ thể thích ứng, tránh trường hợp sốc nhiệt khi ra ngoài.

Chọn điều hòa có công suất phù hợp

Bạn cần tính toán công suất điều hòa phù hợp với diện tích căn phòng để chọn điều hòa có đủ khả năng làm lạnh và tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng. Công suất quá lớn sẽ gây lãng phí và công suất quá nhỏ sẽ không đảm bảo khả năng làm lạnh. Điều hòa có công suất phù hợp cũng giúp máy hoạt động ổn định và bền bỉ với thời gian hơn.

Chọn điều hòa có công suất phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Không bật điều hòa 24/24

Điều hòa chỉ là giải pháp sử dụng tạm thời chúng ta không nên quá lạm dụng nó bất suốt cả ngày kể cả là vào những ngày nắng nóng. Vì ở trong mội trường điều hòa nhiều không khí không được lưu thông sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp cũng như sức khỏe cảu bạn. Độ ẩm trong phòng cũng thấp nên ở thường xuyên và nhiều giờ tình trạng da của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Vì thế nếu thời tiết không quá nóng thì bạn nên tắt điều hòa và thay thế bằng dùng quạt. Nó vừa giúp giảm đáng kể tiền điện trong gia đình bạn mà còn giúp phòng được lưu thông không khí. Mách nhỏ là mình thường hay để một chậu nước nhỏ trước quạt, cảm giác sẽ đỡ nóng hơn nhiều đấy bạn có thể thử nhé!

Chọn vị trí đặt điều hòa

Nếu có thể, bạn hãy lắp dàn lạnh của điều hòa ở vị trí giữa phòng để đảm bảo luồng khí lạnh được phân bổ đều khắp phòng. Bạn hạn chế lắp đặt ở các vị trí dễ gây thất thoát khí lạnh như cửa ra vào, cửa sổ hoặc góc phòng.

Dàn nóng nên được che đậy, đặt ở nơi có bóng râm, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Khoảng cách giữa dàn nóng và dàn lạnh tối thiểu là 3 mét và tối đa là 15 mét để luồng khí gas được luân chuyển thuận lợi.

Chọn vị trí đặt điều hòa - Ảnh minh họa: Internet

Đặt mức nhiệt vừa phải và sử dụng chức năng hẹn giờ

Mức nhiệt cũng ảnh hưởng rất lớn tới điện năng tiêu thụ. Vì thế, một trong những mẹo tiết kiệm điện là hãy để ở mức nhiệt vừa phải, đủ để giúp bạn cảm thấy dễ chịu, không bật quá lạnh, tránh làm điều hoà hoạt động quá sức.

Bạn không nên đặt điều hoà ở mức nhiệt thấp hơn 8 độ C so với nhiệt độ ngoài trời. Ngoài ra, bạn cũng nên hẹn giờ để hệ thống tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp bạn.