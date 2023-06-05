Những thực phẩm khiến da mất nước, lão hóa nhanh

Dinh dưỡng 05/06/2023 09:25

Mùa hè nắng nóng, cơ thể rất dễ mất nước, vì vậy, ngoài việc tích cực ăn uống những thực phẩm bổ sung nước, giúp làm mát cơ thể thì cũng nên hạn chế những loại thực phẩm có thể làm cơ thể nóng lên và mất nước.

 

1. Muối và thực phẩm chứa nhiều muối

Muối hay natri clorua được sử dụng để tạo hương vị cho thực phẩm. Lượng muối cao trong chế độ ăn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như đầy hơi, huyết áp cao, bệnh tim mạch, khiến thận hoạt động kém và xảy ra tình trạng mất nước.

Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều muối dẫn đến tình trạng mất nước do mất cân bằng nước của cơ thể. Muối có tính hút ẩm, do đó nó có thể gây mất nước và thậm chí gây phù nề. Đặc biệt, các loại đồ ăn vặt là những thực phẩm có chứa rất nhiều muối, vì vậy bạn nên hạn chế để tránh mất nước trong mùa hè.

Những thực phẩm khiến da mất nước, lão hóa nhanh - Ảnh 1
Dư thừa muối trong chế độ ăn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, khiến thận hoạt động kém hiệu quả, gây ra tình trạng mất nước, đẩy nhanh tốc độ lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn: Uống quá nhiều đồ uống có cồn một lúc có thể có hại cho làn da của bạn, đặc biệt nếu da bạn thuộc loại da khô. Cồn có vai trò như một chất lợi tiểu, do đó có thể khiến da khô do mất nước, đồng thời góp phần gây lão hóa sớm.

2. Trà và cà phê

Trà và cà phê có xu hướng làm tăng nhiệt độ của cơ thể, gây rối loạn hệ tiêu hóa nếu uống quá nhiều. Hai thức uống này đều có tác dụng lợi tiểu, khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn, gây mất nước. Theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe, không nên uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày (khoảng 400 mg caffeine).

Những thực phẩm khiến da mất nước, lão hóa nhanh - Ảnh 2
Nếu vẫn duy trì thói quen uống trà và cà phê nóng trong thời tiết oi bức của mùa hè thì cơ thế bạn rất có khả năng bị mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Cà phê cũng là một loại đồ uống có tác dụng lợi tiểu, vì vậy uống quá nhiều cà phê không những gây ra tình trạng mất nước nghiêm trọng mà còn có thể dẫn tới đau đầu và các triệu chứng khác. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, không nên uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày (khoảng 400mg caffeine), liều lượng này tương đương với 10 lon soda hoặc 2 lon nước tăng lực.

3. Nước tăng lực

Các loại nước tăng lực chứa nhiều đường nên có thể tạo ra áp suất thẩm thấu cao trong đường ruột và tăng khả năng mất nước. Trong một số trường hợp, nó còn có thể cũng gây tiêu chảy. Vì vậy, các loại thức uống tăng lực không có công dụng giúp cải thiện hiệu suất tập luyện mà vẫn duy trì được độ ẩm như nhiều người lầm tưởng, đặc biệt là những người tập thể thao thường xuyên.

4. Đường

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc làm khô da, đường còn góp phần gây phân rã collagen (một chất giúp duy trì độ đàn hồi của da), thậm chí gây tắc lỗ chân lông.

5. Thực phẩm chiên rán

Bánh gối, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt khác... đều là những thực phẩm có thể làm bạn mất nước. Chúng đặc biệt khó tiêu hóa trong những tháng mùa hè và có tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Những thực phẩm khiến da mất nước, lão hóa nhanh - Ảnh 3
Ăn những thực phẩm chiên rán nhiều khiến cổ họng của bạn trở nên khô, dẫn đến khát nước - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chiên rán gây khó tiêu, mất nước, khiến cổ họng khô. Nên hạn chế ăn đồ chiên rán, nên ăn đồ luộc, hấp tốt cho sức khỏe.

 

Thường xuyên uống 3 món sinh tố này làn da chị em sẽ mịn màng, trắng hồng, giữ dáng cực tốt

Thường xuyên uống 3 món sinh tố này làn da chị em sẽ mịn màng, trắng hồng, giữ dáng cực tốt

Nếu tình trạng sức khỏe không được tốt, sẽ làn da kém sắc? Vậy thì hãy thử ngó qua 3 loại sinh tố giúp làn da trắng sau nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   mất nước lão hóa cơ thể mất nước

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 44 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 55 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 4 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin