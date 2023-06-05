Những thực phẩm khiến da mất nước, lão hóa nhanh

Mùa hè nắng nóng, cơ thể rất dễ mất nước, vì vậy, ngoài việc tích cực ăn uống những thực phẩm bổ sung nước, giúp làm mát cơ thể thì cũng nên hạn chế những loại thực phẩm có thể làm cơ thể nóng lên và mất nước.

1. Muối và thực phẩm chứa nhiều muối Muối hay natri clorua được sử dụng để tạo hương vị cho thực phẩm. Lượng muối cao trong chế độ ăn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như đầy hơi, huyết áp cao, bệnh tim mạch, khiến thận hoạt động kém và xảy ra tình trạng mất nước. Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều muối dẫn đến tình trạng mất nước do mất cân bằng nước của cơ thể. Muối có tính hút ẩm, do đó nó có thể gây mất nước và thậm chí gây phù nề. Đặc biệt, các loại đồ ăn vặt là những thực phẩm có chứa rất nhiều muối, vì vậy bạn nên hạn chế để tránh mất nước trong mùa hè.

Dư thừa muối trong chế độ ăn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, khiến thận hoạt động kém hiệu quả, gây ra tình trạng mất nước, đẩy nhanh tốc độ lão hóa - Ảnh minh họa: Internet Đồ uống có cồn: Uống quá nhiều đồ uống có cồn một lúc có thể có hại cho làn da của bạn, đặc biệt nếu da bạn thuộc loại da khô. Cồn có vai trò như một chất lợi tiểu, do đó có thể khiến da khô do mất nước, đồng thời góp phần gây lão hóa sớm. 2. Trà và cà phê Trà và cà phê có xu hướng làm tăng nhiệt độ của cơ thể, gây rối loạn hệ tiêu hóa nếu uống quá nhiều. Hai thức uống này đều có tác dụng lợi tiểu, khiến bạn đi vệ sinh nhiều hơn, gây mất nước. Theo khuyến cáo của các chuyên gia sức khỏe, không nên uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày (khoảng 400 mg caffeine).

Nếu vẫn duy trì thói quen uống trà và cà phê nóng trong thời tiết oi bức của mùa hè thì cơ thế bạn rất có khả năng bị mất nước - Ảnh minh họa: Internet Cà phê cũng là một loại đồ uống có tác dụng lợi tiểu, vì vậy uống quá nhiều cà phê không những gây ra tình trạng mất nước nghiêm trọng mà còn có thể dẫn tới đau đầu và các triệu chứng khác. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, không nên uống nhiều hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày (khoảng 400mg caffeine), liều lượng này tương đương với 10 lon soda hoặc 2 lon nước tăng lực. 3. Nước tăng lực Các loại nước tăng lực chứa nhiều đường nên có thể tạo ra áp suất thẩm thấu cao trong đường ruột và tăng khả năng mất nước. Trong một số trường hợp, nó còn có thể cũng gây tiêu chảy. Vì vậy, các loại thức uống tăng lực không có công dụng giúp cải thiện hiệu suất tập luyện mà vẫn duy trì được độ ẩm như nhiều người lầm tưởng, đặc biệt là những người tập thể thao thường xuyên. 4. Đường Theo các chuyên gia, bên cạnh việc làm khô da, đường còn góp phần gây phân rã collagen (một chất giúp duy trì độ đàn hồi của da), thậm chí gây tắc lỗ chân lông. 5. Thực phẩm chiên rán Bánh gối, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt khác... đều là những thực phẩm có thể làm bạn mất nước. Chúng đặc biệt khó tiêu hóa trong những tháng mùa hè và có tác động tiêu cực đến sức khỏe tổng thể của bạn. Ăn những thực phẩm chiên rán nhiều khiến cổ họng của bạn trở nên khô, dẫn đến khát nước - Ảnh minh họa: Internet Thực phẩm chiên rán gây khó tiêu, mất nước, khiến cổ họng khô. Nên hạn chế ăn đồ chiên rán, nên ăn đồ luộc, hấp tốt cho sức khỏe.

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