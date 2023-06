Thường xuyên uống 3 món sinh tố này làn da chị em sẽ mịn màng, trắng hồng, giữ dáng cực tốt

Chuối là loại quả chứa nhiều kali, trong khi đó xoài lại là nguồn dinh dưỡng giàu vitamin A, C khi kết hợp với nhau sẽ phát huy được tác dụng tối đa. Chuối không những làm đẹp da mà còn có tác dụng cải tạo vóc dáng thon gọn. Vì vậy, uống sinh tố này trong 2 tuần liên tiếp sẽ có hiệu quả rõ rệt.

1 quả xoài chín

350ml sữa đậu nành

Cách làm

Xoài gọt vỏ, cắt thành miếng vừa, bỏ hạt. Chuối tiêu bóc vỏ, xắt miếng nhỏ. Sau đó cho tất cả vào máy xay nhuyễn cùng sữa đậu nành. Vị thơm ngon của chuối, ngọt lịm của xoài chín và thanh mát của sữa đậu nành sẽ cho bạn một cốc sinh tố cực kỳ bổ dưỡng.

2. Sinh tố dâu tây cải bó xôi

Được làm từ dâu tây thơm ngon, hương vị cam quýt giàu vitamin C cùng rau cải bó xôi bổ dưỡng và vị ngọt tự nhiên từ chuối, sinh tố dâu tây cải bó xôi là một công thức ngon đẹp sẽ chinh phục được khẩu vị của bạn.

Sinh tố dâu tây cải bó xôi là một khởi đầu tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Bởi cơ thể của bạn thực sự cần trái cây và rau tươi để có thể giữ gìn được sự tươi trẻ.

Sinh tố dâu tây cải bó xôi là một khởi đầu tuyệt vời cho một chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

40 g dâu tây (sáu quả)

1 quả chuối

1 quả cam (quýt)

30g cả bó xôi

Món sinh tố này không cần cho thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác. Bởi sử dụng chuối chín đã mang lại vị ngọt tự nhiên cho sinh tố.

Chuối lột vỏ, cắt miếng nhỏ. Dâu tây bỏ cuống, rửa sạch, để ráo. Nếu dùng cam bạn gọt vỏ, cắt miếng nhỏ. Dùng quýt thì tách lấy múi. Rau cải bó xôi bỏ lá già úa, rửa sạch, ráo nước. Cho tất cả vào máy xay sinh tố. Thêm đá viên và xay nhuyễn. Rót ra ly để thưởng thức

2. Sinh tố lê lưu

Giao mùa là lúc bạn gặp đủ loại vấn đề, da dẻ thì khô sần, cơ thể thì uể oải mệt mỏi thiếu năng lượng, chưa kể thời tiết lúc nóng lúc lạnh rất dễ bị ốm. Đây chính là lúc bạn nên thường xuyên uống các loại sinh tố, nước ép giàu vitamin Kết hợp lựu với lê và chanh tạo nên một thức uống với vị chua ngọt thanh mát và đặc biệt là rất giàu vitamin, tốt cho cả sức khỏe lẫn làn da của chị em.

Lựu là loại trái cây giàu vitamin như vitamin A, C, E rất tốt cho da, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa da. - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị

80g hạt lựu đỏ

1 quả lê

15ml siro phong hoặc mật ong

1/2 quả chanh

Cách làm

Lựu bóc bỏ vỏ rồi tách lấy hạt. Lê gọt vỏ, bỏ hạt rồi thái khối nhỏ.

Lựu là loại trái cây giàu vitamin như vitamin A, C, E rất tốt cho da, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa da. Nước ép lựu ngoài dùng uống còn được dùng để đắp mặt, giúp điều trị các vết thâm trên da. Quả lựu giàu vitamin C, chất xơ và kali giúp cơ thể chống lại cảm cúm và giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bổ sung nước lựu và hạt lựu vào chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nước quả lựu cũng giàu chất chống ôxy hóa polyphenol. Chất này rất quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây lão hóa, các bệnh tim mạch, bệnh Azheimer và cả ung thư…