Mỗi ngày một quả ớt chuông, cơ thể nhận lại được vô vàn lợi ích hệt như uống "thần dược"

Tình trạng thiếu máu dẫn đến việc thiếu lượng oxy cung cấp cho các mô tế bào trong cơ thể. Tình trạng này khiến bạn trông xanh xao, nhợt nhạt, ù tai, hoa mắt, chóng mặt. Biểu hiện nặng hơn là rối loại tiêu hóa, mệt mỏi, tim đập nhanh.

Ớt chuông tươi có thành phần chủ yếu là nước (chiếm 92%), phần còn lại là carbs và một lượng nhỏ protein, chất béo, khoáng chất và các vitamin. Trong 100 gam ớt chuông đỏ tươi có:

Ngoài nấu chín, làm salad, bạn có thể ăn ớt chuông sống như một loại trái cây để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Lưu ý là cần kết hợp ớt chuông với các loại thực phẩm giàu chất sắt khác như các loại thịt đỏ, gan, rau bó xôi để đảm bảo cho cơ thể có thể nhận đầy đủ khoáng chất sắt, tránh nguy cơ bị thiếu máu.

Vậy ăn ớt chuông có tác dụng gì trong việc ngăn ngừa thiếu máu? Trong các loại ớt chuông có một lượng sắt dồi dào, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó, chúng cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột.

Cải thiện thị lực, tốt cho mắt

Lợi ích của việc ăn ớt chuông mỗi ngày đầu tiên phải nhắc đến là khả năng bảo vệ và cải thiện thị lực.

Ớt chuông rất giàu zeaxanthin, đặc biệt trong ớt chuông xanh. Zeaxanthin là những sắc tố carotneoid bảo vệ điểm vàng của mắt. Nhờ vậỵ, ngăn chặn tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chúng cũng có tác dụng cải thiện thị lực, chống lại các phản ứng oxy hóa gây tổn thương võng mạc.

Trong ớt chuông còn có hàm lượng vitamin A dồi dào, đặc biệt là ớt chuông đỏ. Với 1 khẩu phần ớt chuông đỏ, có thể đáp ứng được 75% nhu cầu của cơ thể. Vitamin A có tác dụng tốt đối với mắt, tăng cường thị lực, cải thiện và phòng ngừa bệnh quáng gà.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon, cân bằng tâm trạng

Ăn ớt chuông có tác dụng gì? Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sự kết hợp của magie và vitamin B6 trong các loại ớt chuông giúp giảm lo lắng, căng thẳng thần kinh và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể.

Vitamin B6 cũng góp phần vào quá trình sản sinh melatonin, giúp giấc ngủ có chất lượng tốt hơn và hỗ trợ cân bằng “đồng hồ sinh học” của bạn.

Đặc biệt, chúng rất hữu ích với phụ nữ trong việc giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như mệt mỏi, đau mỏi hay tâm trạng thất thường.

Ớt chuông giúp bảo vệ tim mạch

Ăn ớt chuông mỗi ngày có tác dụng tốt đối với sức khỏe tim mạch.

Thành phần của ớt chuông có nhiều hợp chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn tác động của các gốc tự do đến tế bào. Từ đó, bảo vệ các tế bào khỏi thương tổn, phục hồi tế bào. Những chất này còn làm giảm mức cholesterol xấu có trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính về tim mạch, tiểu đường,…

Ớt chuông có chứa các hợp chất phenol và flavonoid có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim do thiếu máu cục bộ. Chất phytonutrients cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và làm thư giãn đường hô hấp.

Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch hay tiểu đường, hen suyễn nên ăn ớt chuông thường xuyên. Ớt chuông vừa giúp cải thiện sức khỏe, vừa ngăn chặn các biến chứng của bệnh gây ra. Người khỏe mạnh cũng nên ăn ớt chuông để ngăn ngừa bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Với chị em phụ nữ, ớt chuông là thực phẩm nên có trong thực đơn giảm cân, thanh lọc cơ thể. Ớt chuông chứa ít calo, chất béo và không chứa cholesterol. Chúng giàu vitamin, khoáng chất và cả chất xơ, có lợi cho sức khỏe.

Khi ăn ớt chuông, cơ thể được kích thích sinh nhiệt, tăng cường trao đổi chất. Nhờ vậy mà đốt cháy được nhiều calo hơn. Chất xơ có trong ớt chuông giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột. Chất xơ tiêu hóa chậm, làm tăng cảm giác no lâu, hạn chế nạp thêm các loại đồ ăn khác vào cơ thể.

Bạn có thể uống 1 cốc nước ép ớt chuông với rau củ hoặc ăn một đĩa salad có ớt chuông trước khi tập 30 phút. Hiệu quả tập luyện sẽ được cải thiện.

Điều trị rối loạn tiêu hóa

Ớt chuông có chứa tannin - đóng vai trò trung tâm trong điều trị rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, kiết lỵ rối loạn vi sinh vật đường ruột. Các tannin này hình thành chất nhầy, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và ngăn ngừa sự phát triển của loét dạ dày. Ớt chuông cũng ngăn ngừa chứng khó tiêu bằng cách kích thích tiết dịch tiêu hóa.

Phòng chống ung thư

Một loại chất chống oxy hóa, được gọi là lycopene, có trong ớt chuông đỏ. Nó là một loại carotenoid giúp chống lại các gốc tự do có được từ việc tiếp xúc với chất độc tự nhiên môi trường. Lycopene cũng có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới. Ớt vàng và màu da cam cũng rất giàu carotenoid, mà có thể bảo vệ tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa trầm cảm

Đối với những người bị trầm cảm và tâm trạng hay thay đổi, chế độ ăn cần được bổ sung thêm vitamin B6 là vitamin được tìm thấy rất nhiều trong ớt chuông. Vitamin B6 này làm tăng sản xuất serotonin và norepinephrine - hai chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng đến tâm trạng và có thể giúp cải thiện tình trạng trầm cảm khi kết hợp với các phương pháp điều trị khác.