Mỗi ngày một quả ớt chuông, cơ thể nhận lại được vô vàn lợi ích hệt như uống "thần dược"

Vậy ăn ớt chuông có tác dụng gì trong việc ngăn ngừa thiếu máu? Trong các loại ớt chuông có một lượng sắt dồi dào, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Bên cạnh đó, chúng cung cấp đến 300% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C vừa là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vừa giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt ở ruột.

Ngoài nấu chín, làm salad, bạn có thể ăn ớt chuông sống như một loại trái cây để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Lưu ý là cần kết hợp ớt chuông với các loại thực phẩm giàu chất sắt khác như các loại thịt đỏ, gan, rau bó xôi để đảm bảo cho cơ thể có thể nhận đầy đủ khoáng chất sắt, tránh nguy cơ bị thiếu máu.